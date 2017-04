Ισραηλινός βομβαρδισμός στην «καρδιά» της Συρίας (Vid)

Στην αποθήκη αυτή αποθηκεύονται πολεμοφόδια που καταφθάνουν από την Τεχεράνη, τόσο με εμπορικά, όσο και με μεταγωγικά στρατιωτικά αεροσκάφη, σύμφωνα με περιφερειακή πηγή των μυστικών υπηρεσιών.

Οι εγκαταστάσεις που βομβαρδίστηκαν λειτουργούσαν και ως κέντρο διαχείρισης του οπλισμού που στέλνει το Ιράν, προκειμένου να υποστηρίξει τη διεξαγωγή των πολεμικών επιχειρήσεων των παραστρατιωτικών σιιτικών δυνάμεων που υποστηρίζουν τον πρόεδρο Μπασάρ αλ-Άσαντ, σύμφωνα με την ίδια πηγή που διατήρησε την ανωνυμία της, χωρίς να γνωστοποιήσει περισσότερες λεπτομέρειες.

BREAKING: #Damascus Airport rocked by series of blasts – reports https://t.co/tzjcPEAV6r pic.twitter.com/yW4HxPN8MT

#HappeningNow #BREAKING #Damascus air port under fire tonight. Multiple explosions are rocking the air port where many fighter jets are. pic.twitter.com/ZJMtaOfPnb