Αριστοτέλης Ωνάσης και Τζάκι Κένεντι: Νέο βιβλίο ρίχνει άπλετο «φως» στις προσωπικές τους στιγμές

Στο βιβλίο με τίτλο «Το κορίτσι της Τζάκι: H ζωή μου με την οικογένεια Κένεντι» ("Jackie's Girl: My Life With The Kennedy Family"), η επί χρόνια στενή συνεργάτης της πρώην Πρώτης Κυρίας των ΗΠΑ αποκαλύπτει ιδιαίτερες οικογενειακές στιγμές με τον Έλληνα εφοπλιστή. Αφηγείται ότι εξεπλάγη όταν η Τζάκι της ανακοίνωσε πως θα παντρευτεί τον Ωνάση, όπως γράφει και αναρωτήθηκε «Είναι αυτό που θέλει; Παραξενεύομαι. Η ίδια και ο Αριστοτέλης Ωνάσης δίνουν την εντύπωση ότι είναι φίλοι, όχι ζευγάρι».

Όμως την ημέρα του γάμου της η Τζάκι Κένεντι έδινε την εντύπωση ότι ήταν ευτυχισμένη, δήλωσε στο αμερικανικό περιοδικό People η συγγραφέας του αποκαλυπτικού βιβλίου. «Δεν είπε τίποτα. Η κομμώτρια ήταν εκεί, της χτένισε τα μαλλιά και τη βοήθησε να ντυθεί. Η Τζάκι έκανε μόνη της το μακιγιάζ».

Πήγαν με έναν αυτοκίνητο με ανοιχτή οροφή στην εκκλησία και μετά επέστρεψαν στο γιοτ, όπου η Τζάκι ντύθηκε για το «μεγάλο πάρτι».

Φορούσε ένα μακρύ βραδινό φόρεμα κιτρινωπό με πέρλες στο λαιμό.

«Έμοιαζε μάλλον με ένα άνετο καθημερινό φόρεμα το οποίο θα μπορούσε να φορέσει κάποια και στο σπίτι», γράφει η Κάθι Μακ Κίον.

Όταν η Κάθι που ενίοτε ασκούσε χρέη τροφού πήγε τα παιδιά για ύπνο, είδε το παντρεμένο ζευγάρι να χορεύει «υπό τους ήχους ελληνικής μουσικής. Όλοι χόρευαν», θυμάται.

Μετά το γάμο δεν άλλαξαν πολλά πράγματα στη ζωή της Τζάκι, εκτός από το βραδινό φαγητό. «Η Τζάκι ερχόταν πολύ αργά για δείπνο και οι μάγειροι αντιδρούσαν μερικές φορές εκνευρισμένα. Μερικές φορές ερχόταν στις δέκα το βράδυ και οι μάγειροι είχαν πλέον γεράσει για να μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτό».

Τα παιδιά της Κένεντι έπρεπε να συνηθίσουν τον Ωνάση ως πατριό. Η Καρολίνα αρχικά αντέδρασε αλλά στην πορεία αποδέχτηκε τον Ωνάση. «Ο μικρός Tζον αγαπούσε τον Ωνάση και η Καρολίνα τον αγαπούσε επίσης», γράφει επίσης η πρώην προσωπική βοηθός. Ο Ωνάσης «ήταν καλός με την Κυρία, βοηθούσε την οικογένεια και της συμπαραστεκόταν. Ήταν πολύ κοντά ο ένας στον άλλον. Κάθονταν στον καναπέ δίπλα-δίπλα και έτριβαν ο ένας την πλάτη του άλλου».



Πηγή: Spiegel, ΑΠΕ-ΜΠΕ