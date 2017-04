Τρόμος στον αέρα: Σήμα κινδύνου σε πτήση της American Airlines

Η φύση της έκτακτης ανάγκης οφειλόταν τελικώς σε τεχνικό πρόβλημα.

Η πτήση AA211 της American Airlines, η οποία αναχώρησε από το Μάντσεστερ στις 10.15 (τοπική ώρα), προσγειώθηκε αργότερα στο Μάντσεστερ, χωρίς να παρουσιαστεί περαιτέρω πρόβλημα.

Η πτήση επτά ωρών θα προσγειωνόταν στη Νέα Υόρκη την Παρασκευή το απόγευμα.

LIVE American Airlines #AA211 from Manchester to JFK is declaring an emergency https://t.co/6UH2PQsqdx pic.twitter.com/c8BCNegUXZ