Η «φάση» ξέφυγε: Τα «αόρατα» τζιν είναι η νέα παράνοια στη μόδα (Pics+Vids)

Έτσι, μάλλον σε μια προσπάθεια να προκαλέσει, η βρετανική Topshop παρουσίασε τα «αόρατα» τζιν φτιαγμένα από πλαστικό.

Μην ανησυχείτε, κι εμείς μείναμε άφωνοι.

Το νέο παντελόνι, το οποίο τιμάται στην διόλου ευκαταφρόνητη τιμή των 65 ευρώ, περιγράφεται από την εταιρεία ως «προσωπική δήλωση μόδας» και υπόσχεται σίγουρα να τραβήξει την προσοχή των γύρω σας, ιδιαίτερα αν απλά το φορέσετε πάνω από τα εσώρουχα σας, όπως θα κάνατε με εάν οποιοδήποτε παντελόνι.

RT theawkwardblog: CLEAR PLASTIC JEANS ARE YOU FEELING OKAY TOPSHOP? pic.twitter.com/vOGVofN6W6 — ️️️ (@Dyballon) April 25, 2017

Ok I didn't hate the clear mom jeans but this is too far⚡️ “Clear plastic jeans are actually a thing at Topshop ”https://t.co/UEYszIOX4N — Morgan ? (@yslmorg) April 25, 2017

Topshop's clear jeans would be perfect over leggings for festival season or thick pattern tights ??? — sarah (@vuIpixxo) April 25, 2017

It rains a lot here, these would go great over leggings!⚡ Clear plastic jeans are actually a thing at Topshop https://t.co/QRJI2RcY7T — Brenda Singer (@BLSinger4REAL) April 25, 2017

Πηγή: TheSun