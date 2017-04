ΗΠΑ: Συναγερμός στη Νέα Υόρκη - Εκκενώνονται δρόμοι

Σύμφωνα με τα μεταδίδουν τα αμερικανικά Μέσα Ενημέρωσης, οι δύο συσκευές εντοπίστηκαν στην 44η οδό και την 7η λεωφόρο.

Στο σημείο έχει σπεύσει η Μονάδα Εξουδετέρωσης Μηχανισμών για να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες, με τις αρχές να έχουν κλείσει τους δρόμους γύρω από την περιοχή.

Πιο συγκεκριμένα, την 6η, 7η και 8η και δρόμους από την 42η έως την 45η.

More pictures from Times Square. Still no clear indication. Area cordoned off. #Manhattan #Unverified #Alert @WCBSTV pic.twitter.com/TdzgnnvOV8