Φονική κακοκαιρία «σαρώνει» τις ΗΠΑ: Τουλάχιστον 14 νεκροί (Pics+Vids)

Σπίτια καταστράφηκαν, οχήματα ανατράπηκαν, δένδρα ξεριζώθηκαν... Στο Τέξας η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία ανακοίνωσε πως σχηματίσθηκαν τουλάχιστον τέσσερις ανεμοστρόβιλοι, οι οποίοι προκάλεσαν μεγάλες καταστροφές. Στην πόλη Κάντον, οι καταιγίδες στοίχισαν τη ζωή σε τέσσερις ανθρώπους, σύμφωνα με τις δημοτικές αρχές.

Στο Αρκάνσας καταγράφηκαν πέντε θάνατοι, ενώ ένας απολογισμός με δύο νεκρούς ανακοινώθηκε στο Μισισίπι. Ο ένας από τους νεκρούς είναι ένα παιδί που έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία στη διάρκεια πλημμύρας.

Ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν δύο νεκρούς στο Μισούρι. Σύμφωνα με το CNN, το ένα από τα θύματα είναι μια 72χρονη γυναίκα που παγιδεύθηκε μέσα στο αυτοκίνητό της όταν ανέβηκε ξαφνικά η στάθμη των υδάτων.

Στο Τενεσί, ένα κοριτσάκι ηλικίας δύο ετών τραυματίσθηκε θανάσιμα όταν επλήγη από ξύλο που είχε παρασυρθεί από τους ισχυρούς ανέμους, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία.

Η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία εξέδωσε προειδοποίηση για πλημμύρες για το βράδυ της Κυριακής (τοπική ώρα) στην Οκλαχόμα, το Αρκάνσας, το Μισούρι, το Ιλινόι και την Ιντιάνα. Οι αρχές εκφράζουν επίσης φόβους ότι μπορεί να εκδηλωθούν και νέοι ανεμοστρόβιλοι.

Second strong #tornado crossing FM 1256 south of Canton TX earlier, major damage from this one unfortunately #TXwx @NWSFortWorth pic.twitter.com/YI3XvHO8hT