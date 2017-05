Καναδάς: Ισχυρή έκρηξη στο οικονομικό κέντρο του Τορόντο (videos)

Ο επικεφαλής της πυροσβεστικής του Τορόντο είπε στο γαλλόφωνο κανάλι της καναδικής τηλεόρασης (CBC) ότι το συμβάν μπορεί να οφείλεται σε έκρηξη μετασχηματιστή.

Μάρτυρας είπε στο πρακτορείο Reuters ότι έβγαινε πυκνός καπνός από τις σχάρες του υπονόμου στη γωνία των οδών Κίνγκ και Μπέι, στην καρδιά του οικονομικού κέντρου της πόλης.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας του Τορόντο δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ενώ περιπολικά και πυροσβεστικά βρίσκονται στο χώρο.

Η έκρηξη σημειώθηκε κατά την απογευματινή ώρα αιχμής, ενώ τα τρένα και τα τραμ εκτρέπονται από την περιοχή.

Η αστυνομία απέκλεισε τμήμα της περιοχής ενώ την ίδια στιγμή έβγαιναν από τις σχάρες των υπονόμων πυκνοί καπνοί.

