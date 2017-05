Βίαιες συγκρούσεις στις ΗΠΑ σε πορείες για την εργατική Πρωτομαγιά (Pics+Vids)

Στο Πόρτλαντ η πορεία στην οποία συμμετείχαν αρκετές εκατοντάδες άνθρωποι εξελίχθηκε σε επεισόδια όταν αναρχικοί έριξαν πέτρες, βόμβες μολότοφ, αλλά και κουτάκια αναψυκτικών εναντίον των αστυνομικών. Βανδαλισμοί έγιναν σε πολλά καταστήματα στο κέντρο της πόλης, ενώ τρεις άνθρωποι συνελήφθησαν.

Η αστυνομία της πόλης ζήτησε από τους κατοίκους να αποφεύγουν το κέντρο, επισημαίνοντας στον λογαριασμό της στο Twitter ότι στη διαδήλωση έχουν ξεσπάσει «ταραχές».

Στη Νέα Υόρκη η διαδήλωση που έγινε κυρίως προς υποστήριξη των μεταναστών χωρίς χαρτιά που βρίσκονται στο στόχαστρο της κυβέρνησης πραγματοποιήθηκε ειρηνικά στην Φόλεϊ Σκουέρ στο νότιο Μανχάταν. Ο δήμαρχος της πόλης Μπιλ ντε Μπλάζιο έκανε μια σύντομη εμφάνιση.

Όμως αργά το απόγευμα η κατάσταση ξέφυγε από τον έλεγχο όταν ενώθηκε με τη διαδήλωση αυτή μια άλλη ομάδα διαδηλωτών από τη Γιούνιον Σκουέρ.

Διαδηλωτές που κρατούσαν αμερικανικές σημαίες και κονκάρδες που έγραφαν: «Κάντε την Αμερική και πάλι μεγάλη» βρέθηκαν στη μέση του πλήθους.

Την ίδια ώρα έκαναν την εμφάνισή τους μια ομάδα αντιφασιστών, ντυμένοι στα μαύρα με τα πρόσωπά τους καλυμμένα και κρατώντας μαύρες σημαίες.

Fire at SW Morrison/4th - squads of @portlandpolice just rushed forward to put out fire #MayDayPDX pic.twitter.com/qHuI01RE4X — Maxine Bernstein (@maxoregonian) May 1, 2017

Οι δύο ομάδες άρχισαν να συγκρούονται, ενώ αμέσως επενέβη η αστυνομία για να τις χωρίσει. Λίγο μετά τις 20:00 τοπική ώρα η διαδήλωση άρχισε να διαλύεται.

Νωρίτερα χθες 12 διαδηλωτές συνελήφθησαν μπροστά στην έδρα της τράπεζας JP Morgan, όπου είχαν συγκεντρωθεί για να καταγγείλουν τη χρηματοδότηση από κάποιες τράπεζες κέντρων κράτησης μεταναστών χωρίς χαρτιά.

Διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν και σε άλλες αμερικανικές πόλεις, όπως το Σικάγο, όπου χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν ειρηνικά κρατώντας αμερικανικές και μεξικανικές σημαίες .

5th/Jefferson is completely blocked. The people arrested are getting some applause from spectators. #MayDayPDX pic.twitter.com/zlLmkAELqB — Everton Bailey Jr. (@EvertonBailey) May 2, 2017

Πολλές χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν επίσης στο Λος Άντζελες έπειτα από έκκληση οργανώσεων με το σύνθημα «Λος Άντζελες αντιστάσου».

Damage at old Federal Courthouse on SW Broadway #MayDayPDX pic.twitter.com/15eA9jWfFm — Lynne Terry (@LynnePDX) May 2, 2017

Cleaning off graffiti at The Nines & shuttered Macy's windows #maydaypdx pic.twitter.com/m8GnBnpwEe — Maxine Bernstein (@maxoregonian) May 2, 2017

Πηγή: APE-MPE, Reuters