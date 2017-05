Εντυπωσιακή διάσωση σέρφερ έπειτα από 30 ώρες στη θάλασσα! (vid)

Ένας σέρφερ, ο οποίος αγνοείτο στα ανοικτά των ακτών της Σκωτίας, διασώθηκε σε απόσταση 13 μιλίων από τη στεριά αφού πέρασε περισσότερες από 30 ώρες μέσα στο νερό.

Ο 22χρονος Μάθιου Μπράις από την Γλασκώβη, δηλώθηκε ως αγνοούμενος αφού ξεκίνησε να πάει για σέρφινγκ το πρωί της Κυριακής από μια παραλία κοντά στο Κάμπελταουν, στα ανοικτά των δυτικών ακτών της Σκοτίας.

Τελικά εντοπίστηκε το απόγευμα της Δευτέρας από σωστικό ελικόπτερο έχοντας ακόμη μαζί του την σανίδα του σερφ, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Οι ελπίδες να βρεθεί σώος και αβλαβής ο σέρφερ εξανεμίζονταν έπειτα από τόσο μεγάλο διάστημα παραμονής στο νερό και με το σκοτάδι να πέφτει ανησυχούσαμε πολύ», δήλωσε η Ντον Πέτρι του Κέντρου Επιχειρήσεων της Ακτοφυλακής του Μπέλφαστ, στη Βόρεια Ιρλανδία, που συντόνισε την επιχείρηση.

«Ήταν εξοπλισμένος με όλο τον κατάλληλο ρουχισμό, περιλαμβανομένης μιας στολής νεοπρενίου και αυτό μάλλον τον βοήθησε να επιβιώσει για τόσες ώρες στη θάλασσα. Έχει υποθερμία αλλά διατηρεί τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε με ελικόπτερο σε νοσοκομείο του Μπέλφαστ».

Δείτε το βίντεο!

Dramatic moment surfer is plucked from the water by Coastguard helicopter after spending more than 30 hours at sea https://t.co/ItQ7QEpRWj pic.twitter.com/HWlDvrnwid