Θρίλερ στο παλάτι του Μπάκινγχαμ: Πέθανε ο πρίγκηπας Φίλιππος;

Οι υπάλληλοι των βασιλικών κατοικιών σε ολόκληρη τη χώρα έχουν κληθεί στο Λονδίνο σήμερα το πρωί όπου θα τους απευθύνει το λόγο ο λόρδος Τσάμπερλειν, ο ανώτερος υπάλληλος της βασιλικής περιουσίας, καθώς και το δεξί χέρι και γραμματέας της Βασίλισσας Ελισάβετ, Sir Christopher Geidt.

Ακόμη και οι παλαιότεροι και πιο έμπιστοι υπάλληλοι της βασίλισσας δε δείχνουν να γνωρίζουν απολύτως τίποτα σχετικά με τους λόγους της συνάντησης που καλείται, ενώ πολλές πηγές αναφέρουν ότι είναι «εξαιρετικά ασυνήθιστο» γεγονός και έχει προκαλέσει πυρετώδεις συζητήσεις και σχόλια για τη φύση της επικείμενης ανακοίνωση σχετικά με την αγγλίδα μονάρχη ή το σύζυγό της, τον Δούκα του Εδιμβούργου.

Σύμφωνα μάλιστα με φήμες, η σχετική ανακοίνωση έχει να κάνει με ένα εξαιρετικά δυσάρεστο γεγονός, όπως ο θάνατος του 96χρονου πρίγκηπα Φιλίππου.

Όμως αν το γεγονός αφορούσε σε θάνατο μέλους της βασιλικής οικογένειας τότε οι σημαίες του παλατιού θα κυμάτιζαν μεσίστιες, γεγονός που δε συμβαίνει σύμφωνα με μαρτυρίες σε βρετανικά μέσα ενημέρωσης.

Lots of hysterical speculation about a Buckingham Palace announcement. There *is* a meeting today. But it's not -as some say- due to a death pic.twitter.com/Xi9HKkPO6G