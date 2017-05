Πέθανε ο θρυλικός ραλίστας Τίμο Μάκινεν (Pics+Vid)

Ο Μάκινεν ήταν κυρίαρχη φυσιογνωμία στους αγώνες τις δεκαετίες του '60 και του '70, αλλά και ένα από τα ιδρυτικά μέλη μιας ονειρεμένης ομάδας οδηγών αγώνων, που έμεινε γνωστή στην ιστορία ως «ιπτάμενοι Φινλανδοί».

BREAKING. One of the greatest rally drivers ever has died: Finnish Timo Mäkinen passed away aged 79 on Thursday https://t.co/ctK6gmV7LZ pic.twitter.com/5pqWWBzZpD

Γεννήθηκε το 1938, άρχισε να ξεχωρίζει για την ταχύτητα και τις δεξιότητές του στις αρχές της δεκαετίας του '60, κερδίζοντας την καταξίωση ως οδηγός της εργοστασιακής ομάδας των Mini.

We are saddened to report the death yesterday of one of the original Flying Finns, rally great Timo Mäkinen. pic.twitter.com/HPCCtKJPdZ