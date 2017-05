Τραγωδία: Δέκα παιδιά νεκρά σε τροχαίο (vid)

Δώδεκα άνθρωποι, εκ των οποίων οι 10 νήπια και παιδιά από την Νότια Κορέα, έχασαν σήμερα τη ζωή τους έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε ύστερα από τροχαίο με όχημα στο οποίο επέβαιναν σε σήραγγα της ανατολικής Κίνας, ανακοίνωσε επίσημη πηγή.

Τα νήπια και τα παιδιά από την Νότια Κορέα ήταν ηλικίας 4 ως 7 και κατοικούσαν στην Γουεϊχάι, μια πόλη κοντά στην κινεζική επαρχία Σαντόνγκ που βρίσκεται κοντά στη Σεούλ, δήλωσε στο AFP ένας εκπρόσωπος του νοτιοκορεατικού προξενείου.

Η υπηκοότητα των δύο άλλων νεκρών και του τραυματία δεν έχουν διευκρινιστεί. Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 0900 τοπική ώρα σε σήραγγα της Περιφέρειας Χουανκούι στην Γουεϊχάι και οι 13 επέβαιναν στο ίδιο όχημα, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Το 2015 τα τροχαία προκάλεσαν τον θάνατο 58.000 ανθρώπων στην Κίνα. Τον περασμένο Δεκέμβριο, δυστύχημα με μίνιμπας στην Γουχάν της κεντρικής Κίνας στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 18 ανθρώπους.

12 killed, 1 severely injured after a fire triggered by vehicles broke out in a tunnel in Weihai, east China's Shandong Province, Tue pic.twitter.com/pNU4jM05qw