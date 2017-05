Παγκόσμια κυβερνοεπίθεση: Αυτός είναι ο «κατά λάθος ήρωας» που σταμάτησε τους χάκερς (Pics+Vids)

Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα, ο 22χρονος Βρετανός ερευνητής κυβερνοασφάλειας, που χρησιμοποιεί το όνομα malwaretechblog στο Twitter, με τη βοήθεια του Ντάριεν Χας της εταιρείας ασφάλειας Proofpoint, ενεργοποίησε μια δικλείδα ασφαλείας στο κακόβουλο λογισμικό.

Αυτή η δικλείδα ασφαλείας ήταν ένα μακροσκελές ακατανόητο όνομα, το οποίο οι χάκερς είχαν δημιουργήσει σε περίπτωση που θα ήθελαν να σταματήσουν την επίθεση του ιού WannaCry.

Τι ακριβώς έκανε: αγόρασε έναν ιστότοπο, με όνομα (domain name) το οποίο αντιστοιχούσε σε αυτή τη λέξη και έτσι σταμάτησε την περαιτέρω εξάπλωση του κακόβουλου λογισμικού.

Ωστόσο, όπως ο ίδιος παραδέχθηκε, μέσω Twitter, βρήκε τη λύση κατά λάθος! Ωστόσο, όπως εξήγησε ο 22χρονος τεχνικός, αν και βρήκε το «κλειδί» για να σταματήσει τους χάκερς, ήταν ήδη αργά για να βοηθήσει την Ευρώπη και την Ασία, όπου είχαν ήδη επηρεαστεί αρκετοί οργανισμοί από την κυβερνοεπίθεση. Ωστόσο, έστω και καθυστερημένα, έδωσε στις ΗΠΑ τον απαιτούμενο χρόνο να προστατευθούν από την επίθεση, επιδιορθώνοντας τα συστήματά τους.

I will confess that I was unaware registering the domain would stop the malware until after i registered it, so initially it was accidental.

So long as the domain isn't revoked, this particular strain will no longer cause harm, but patch your systems ASAP as they will try again.