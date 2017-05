Με ονόματα-έκπληξη έρχεται το νέο X-Men

Η Τέρνερ που υποδύεται τη βασανισμένη Σάνσα Σταρκ στο Γουέστερος μπήκε στην ομάδα του X-Men πέρυσι ως η τηλεπαθητική Τζέιν Γκρέι. Στην ταινία New Mutants, η Γουίλιαμς θα υποδυθεί την Γουλφσμπέιν, μία νεαρή κοπέλα που παλεύει να συμβιβάσει τις θρησκευτικές της πεποιθήσεις με την ικανότητα της να μεταμορφώνεται σε λύκο. Η συμμετοχή της στην ταινία φημολογούνταν εδώ και καιρό αλλά υπέγραψε το συμβόλαιό της μόλις τις επόμενες ημέρες.



Η ταινία που είναι σκηνοθετημένη από τον Τζος Μπουν του The Fault in Our Stars αναμένεται στις κινηματογραφικές αίθουσες τον Απρίλιο του 2018.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters