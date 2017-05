Έκρηξη Μάντσεστερ: Συνελήφθη 23χρονος που σχετίζεται με την τρομοκρατική επίθεση

«Σε σχέση με το περιστατικό της περασμένης νύκτας στη Manchester Arena, είμαστε σε θέση να επιβεβαιώσουμε ότι συλλάβαμε έναν 23χρονο άνδρα στο νότιο Μάντσεστερ», ανακοίνωσε η αστυνομία της πόλης στον λογαριασμό της στο Twitter.

Η αστυνομία διευκρίνισε ότι η σύλληψη που έγινε νωρίτερα στο εμπορικό κέντρο Arndale Centre στο κέντρο του Μάντσεστερ δεν συνδέεται με την επίθεση.

