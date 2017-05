Συναγερμός στο Λονδίνο: Φωτιά τώρα στο στάδιο τένις του Γουίμπλεντον (Pics)

Δραματικές εικόνες δείχνουν τις φλόγες να έχουν εξαπλωθεί στο φράχτη του γηπέδου που χαρακτηρίζεται ως το «σπίτι» του βρετανικού τένις.

Τουλάχιστον τέσσερα πυροσβεστικά συνεργεία έσπευσαν προκειμένου να δώσουν μάχη με τις φλόγες που είχε ξεσπάσει σε ένα από τα γήπεδα, λίγες μόλις εβδομάδες πριν από την έναρξη του φετινού πρωταθλήματος όπου ο Andy Murray θα υπερασπιστεί τον τίτλο του.

Δεν είναι ακόμα σαφές τι προξένησε την πυρκαγιά ή την έκταση της καταστροφής εντός του χώρου, σύμφωνα με τη βρετανική Sun.

