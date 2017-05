Συναγερμός στο Λονδίνο: Εκκενώθηκε το θέατρο Old Vic (pics+vids)

Σύμφωνα με τα βρετανικά ΜΜΕ, το γνωστό θέατρο στο κεντρικό Λονδίνο άδειασε από κόσμο, έπειτα από την ενεργοποίηση ενός «συναγερμού ασφαλείας».

Ειδικότερα, η βρετανική Evening Standard μετέδωσε την πληροφορία πως ενδεχομένως να έχει τοποθετηθεί εκρηκτικός μηχανισμός κοντά ή μέσα στο χώρο του θεάτρου.

Evacuated from @oldvictheatre during show in #waterloo & police have cordened off the area. What is going on? pic.twitter.com/DQ5fe9oLs9