Αεροδρόμιο Χίθροου: Δεν έχουν αποκατασταθεί πλήρως οι πτήσεις της British Airways

Η εταιρεία διεκπεραίωσε μερικές πτήσεις από τα δύο μεγαλύτερα αεροδρόμια της Βρετανίας χθες, αλλά εκατοντάδες επιβάτες βρίσκονται ήδη σε πολύωρη αναμονή στο Χίθροου.

«Έχουμε κινητοποιήσει επιπλέον συναδέλφους στο Χίθροου να βοηθήσουν τους επιβάτες στα διάφορα τερματικά και προσφέρουμε δωρεάν νερό και σνακ», είπε σε ανάρτησή του στο Twitter το Χίθροου.

