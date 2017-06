Και ξαφνικά στη Βουλή της Αυστραλίας άρχισαν να μιλούν ελληνικά – Δείτε τι συνέβη (Vids)

Όλοι οι βουλευτές χειροκρότησαν προς το θεωρείο των επισήμων όπου βρισκόταν ο κ. Κουίκ με την ελληνική αποστολή, με τον πρωθυπουργό, τον αρχηγό της αντιπολίτευσης και τον πρόεδρο της Βουλής να νεύουν έναν απλόχερο χαιρετισμό.

Ο κ. Κουίκ σηκώθηκε από τη θέση του και έκανε την κίνηση του «ευχαριστώ», για να πει αργότερα στους βουλευτές που συγκροτούν την κοινοβουλευτική επιτροπή αυστραλο-ελληνικής φιλίας, παρουσία της υπουργού Εξωτερικών Τζούλι Μπίσιοπ: «Σας ευχαριστώ για την τιμή που μας κάνατε στην ολομέλεια του κοινοβουλίου σας. Οι ελληνικές προσφωνήσεις και τα χειροκροτήματα, δεν αφορούσαν εμένα, αλλά την Ελλάδα και την Ελληνική Δημοκρατία. Την πατρίδα μου τιμήσατε με τον πιο εμφατικό τρόπο. Απόδειξη και των ανέφελων, των εξαιρετικών πολιτικών και διπλωματικών σχέσεων ανάμεσα στις δύο χώρες».

Η συνεδρίαση του κοινοβουλίου της Αυστραλίας ήταν αφιερωμένη στις ερωτήσεις βουλευτών προς τον πρωθυπουργό και τα μέλη της κυβέρνησής του, «μέσα σε κλίμα που “κτυπούσε” στιγμές έντονων εντάσεων», παρατηρείται στην ίδια ανακοίνωση και σημειώνεται πως, όπως συμφώνησαν μετά οι δύο Αυστραλοί βουλευτές που τον καλωσόρισαν, «για δύο λεπτά υπήρξε η απόλυτη συμφιλίωση κυβέρνησης - αντιπολίτευσης χάρη στην Ελλάδα».



Δείτε χαρακτηριστικά αποσπάσματα:

@TerensQuick I warmly welcome you today, the Greek diaspora is very important in Australia. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω εδώ σήμερα! ????#qt pic.twitter.com/eGM1DeRuHO