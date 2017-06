Συνελήφθη ο πατέρας του Τούρκου μπασκετμπολίστα Καντέρ

Οι τουρκικές Αρχές συνέλαβαν σήμερα τον πατέρα του Ενές Καντέρ, του γνωστού παίκτη της Οκλαχόμα, ο οποίος είναι δηλωμένος υποστηρικτής του ιεροκήρυκα Φετουλάχ Γκιουλέν, μετέδωσαν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Μεχμέτ Καντέρ συνελήφθη στο σπίτι του στην Κωνσταντινούπολη και έχει τεθεί υπό κράτηση στο πλαίσιο μιας έρευνας για τη δράση του Γκιουλέν. Η Άγκυρα κατηγορεί τον ιεροκήρυκα για την απόπειρα πραξικοπήματος, πέρσι τον Ιούλιο.

Ο Ενές Καντέρ είναι υποστηρικτής του Γκιουλέν, του επικεφαλής του δικτύου Hizmet που αποτελείται από σχολεία, εταιρείες και μη κυβερνητικές οργανώσεις. Για τις τουρκικές Αρχές όμως, ο Γκιουλέν διευθύνει μια «τρομοκρατική οργάνωση», στόχος της οποίας είναι η ανατροπή της κυβέρνησης, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.



Η οικογένεια του Ενές Καντέρ τον αποκήρυξε δημοσίως λίγες εβδομάδες αργότερα, λόγω των σχέσεών του με τον Γκιουλέν. Ο μπασκετμπολίστας έχει δηλώσει κατ' επανάληψη ότι εδώ και αρκετά χρόνια αποφεύγει κάθε επαφή με τους συγγενείς του στην Τουρκία για να μην τους εκθέσει και υποστούν τα αντίποινα των Αρχών.

«Γεια σου κόσμε. Ο πατέρας μου συνελήφθη από την Τουρκική κυβέρνηση και τον Χίτλερ του αιώνα μας. Θα ζήσει τα βασανιστήριά τους, όπως χιλιάδες ακόμη άνθρωποι» έγραψε ο μπασκετμπολίστας στο Twitter.

HEY WORLD



MY DAD HAS BEEN ARRESTED

by Turkish government and the Hitler of our century

He is potentially to get tortured as thousand others