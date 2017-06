Διπλό χτύπημα του ISIS στο Ιράν: 12 νεκροί και δεκάδες τραυματίες

Τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους στις σημερινές επιθέσεις στο ιρανικό Κοινοβούλιο και το μαυσωλείο του Αγιατολάχ Χομεϊνί, στην Τεχεράνη, όπως ανακοίνωσε ο επικεφαλής της υπηρεσίας Εκτάκτων Καταστάσεων Πιρ-Χοσεΐν Κολιβάντ και μεταδίδουν τα ιρανικά Μέσα Ενημέρωσης.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι τραυματίες από τις δύο επιθέσεις φτάνουν τους τριάντα εννέα.

Δεν έχει ακόμα διευκρινιστεί αν ο αριθμός των 12 νεκρών συμπεριλαμβάνει τους δράστες και αν αφορά και στις δύο επιθέσεις ή μόνο αυτή στο Κοινοβούλιο. «Οι δυνάμεις ασφαλείας ελέγχουν για βόμβες το κτίριο», μετέδωσε το IRIB.

Οι δυνάμεις ασφαλείας ανέκτησαν τον έλεγχο του ιρανικού Kοινοβουλίου και του μαυσωλείου του Aγιατολάχ Χομεϊνί, μετέδωσε η ιρανική τηλεόραση.

Την ευθύνη για τις επιθέσεις ανέλαβε το Ισλαμικό Κράτος, με το πρακτορείο ειδήσεων της οργάνωσης AMAQ, να δημοσιοποιεί σήμερα βίντεο που δείχνει έναν ένοπλο μέσα στο ιρανικό κοινοβούλιο όπου πραγματοποιήθηκε επίθεση.

Ένας άλλος από τους δράστες της επίθεσης ακούγεται στο βίντεο να λέει: «Δόξα τω Θεώ ... Πιστεύατε ότι θα εξαφανιζόμασταν;».

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτές είναι οι πρώτες επιθέσεις του ISIS σε ιρανικό έδαφος.

Οι πληροφορίες για όσα συνέβησαν σήμερα στην Τεχεράνη ήταν αρχικά συγκεχυμένες.

Οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για επίθεση ενόπλων στο Κοινοβούλιο και στο μαυσωλείο, το οποίο βρίσκεται 20 χιλιόμετρα μακριά, μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα.

Ηχητικό ντοκουμέντο από τους πυροβολισμούς στο Κοινοβούλιο:

Audio of #IranParliamentAttack shooting circulating on @telegram #Iran ?? pic.twitter.com/DaAWTRZKf0

Ορισμένα πρακτορεία ειδήσεων έκαναν λόγο για έναν και μόνο ένοπλο στους χώρους του Κοινοβουλίου αλλά τελικά ο Ιρανός αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών δήλωσε πως οι δράστες της επίθεσης ήταν τέσσερις και εισήλθαν στο Κοινοβούλιο από την κύρια είσοδο, κρατώντας Καλάσνικοφ και ντυμένοι σαν γυναίκες.

Ο υπουργός πρόσθεσε πως ένας από τους δράστες πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε μέσα στο Κοινοβούλιο ενώ ένας άλλος πυροδότησε τα εκρηκτικά με τα οποία ήταν ζωσμένος.

Μετά πολύωρη επιχείρηση, κατά διαστήματα της οποίας ακούγονταν πυροβολισμοί, η επίθεση στο Κοινοβούλιο έληξε με τα ΜΜΕ της χώρας να αναφέρουν ότι οι τέσσερις δράστες σκοτώθηκαν από τις δυνάμεις ασφαλείας.

Σύμφωνα με το BBC, οι Αρχές του Ιράν αρνούνται ότι υπήρξε περίπτωση ομηρίας, πληροφορία την οποία είχαν μεταδώσει νωρίτερα τα τοπικά Μέσα.

#Photo: One of the terrorist shooters is still inside the Iran Parliament building #IranParliament #IranParliamentShooting pic.twitter.com/GcAbHOIu1p