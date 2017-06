Εκλογές Βρετανία: Σχηματίζει κυβέρνηση η Τερέζα Μέι – Έκλεισε συμφωνία με το DUP της Ιρλανδίας

Όπως έγινε γνωστό το Δημοκρατικό Ενωτικό Κόμμα (DUP) της Βόρειας Ιρλανδίας θα υποστηρίξει την Τερέζα Μέι στο σχηματισμό μιας νέας κυβέρνησης. Η στήριξη του DUP θα επιτρέψει στους Συντηρητικούς να φθάσουν στις 326 έδρες που απαιτούνται για αυτοδυναμία στο βρετανικό κοινοβούλιο.

#Breaking Theresa May to visit Buckingham Palace at 12.30pm to seek permission from Queen to form government, Downing Street spokesman says pic.twitter.com/zJLhHgSa5A