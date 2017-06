ΕΚΤΑΚΤΟ: Συναγερμός στο Παρίσι: Εκκενώνεται το Λούβρο

Τουρίστες όπως η Kathy Skipper δημοσιεύουν φωτογραφίες στο Twitter που δείχνουν εκατοντάδες επισκέπτες να συγκεντρώνονται στην εμβληματική έξοδο της πυραμίδας του μουσείου.



«Μόλις εκκενώθηκε το Λούβρο. Υποθέτω ότι αποτελεί μέρος της εμπειρίας στο Παρίσι».

Just evacuated from The Louvre. Just part of that Paris experience, I suppose. #louvreevacuation pic.twitter.com/9icQwvHGpj

Inside @MuseeLouvre now and heard an alarm asking all visitors to evacuate "as a security protocol". What happened? #louvreevacuation pic.twitter.com/0tiG1VVtHA