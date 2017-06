Αυτοί είναι οι νέοι συγκάτοικοι του Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο (Vid)

Μητέρα και γιός έσπασαν την παράδοση μένοντας στον Πύργο Τραμπ στην Νέα Υόρκη μετά την ορκωμοσία του προέδρου ώστε ο Μπάρον να ολοκληρώσει την σχολική χρονιά, ενώ ο πρόεδρος διέμενε στο Λευκό Οίκο.

«Ανυπομονώ για τις αναμνήσεις που θα αποκτήσουμε στο νέο μας σπίτι #ΗμέραΜετακόμισης», έγραψε χθες το απόγευμα στο Twitter η Πρώτη Κυρία μετά την άφιξή της με τον Μπάρον στον Λευκό Οίκο. Το tweet συνόδευε μια φωτογραφία του Μνημείου Ουάσινγκτον όπως φαίνεται από το Κόκκινο Δωμάτιο του Λευκού Οίκου.

Looking forward to the memories we'll make in our new home! #Movingday pic.twitter.com/R5DtdV1Hnv