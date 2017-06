Ίμπιζα: Εκκενώθηκε ξενοδοχείο εξαιτίας μεγάλης πυρκαγιάς (pics+vids)

Το ξενοδοχείο σύμφωνα με τις Αρχές έχει εκκενωθεί όπως και η παραλία η οποία βρίσκεται κοντά του.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες ή εγκλωβισμένους.

Σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης, το ξενοδοχείο έχει υποστεί σοβαρές ζημιές, ενώ ένας από τους ντόπιους υποστήριξε ότι η φωτιά ξεκίνησε από έκρηξη φιάλης υγραερίου.

Fire in Ibiza - port des torrents, plane dropping water on it #ibiza #fire #fireinibiza #portdestorrents #ibiza2017 pic.twitter.com/txaqgxlhWJ