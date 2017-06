Τρόμος ξανά στο Λονδίνο: Άνδρας με μαχαίρι έξω από τη βρετανική βουλή - Δείτε φωτογραφίες

Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι λίγο πριν τη σύλληψη του άκουσε φωνές περαστικών να υποδεικνύουν τον άνδρα φωνάζοντας «μαχαίρι, μαχαίρι», ενώ αναφορές κάνουν λόγο για ακινητοποίηση του δράστη από αστυνομικούς με ηλεκτροφόρο πιστόλι taser.

Man arrested near Palace of #Westminster re possession of a knife. No reported injuries. https://t.co/5fSBHqSp45 pic.twitter.com/M9qfKffF18 — Metropolitan Police (@metpoliceuk) June 16, 2017

Η Mirror αναφέρει ότι η Βουλή, δεν αποκλείστηκε, αλλά το κοινό και το προσωπικό έλαβαν οδηγίες να μείνουν μακριά.

Το περιστατικό δεν πιστεύεται ότι σχετίζεται με την τρομοκρατία.

Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 11.10 π.μ., (τοπική ώρα) την Παρασκευή 16 Ιουνίου.

Man tasered outside Parliament after shouts of 'knife, knife, knife' - being held at gunpoint #GrenfallTower — Steven Swinford (@Steven_Swinford) June 16, 2017

Carriage Gates at Parliament have been closed. We heard shouting and saw a policeman with his gun raised outside. Haven't heard any shots — Ben Glaze (@benglaze) June 16, 2017

The gates of Parliament were shut "as a precaution" and dozens of police are in the precincts. — Joe Murphy (@JoeMurphyLondon) June 16, 2017

Με πληροφορίες από Mirror και Sun