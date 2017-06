Πύρινος εφιάλτης στην Πορτογαλία: Τραγωδία με τουλάχιστον 62 νεκρούς

Τριήμερο εθνικό πένθος κήρυξαν οι Αρχές της Πορτογαλίας, μετά την ανείπωτη τραγωδία που έπληξε τη χώρα με τη φονική πυρκαγιά που ξέσπασε το Σάββατο (17/06), στην περιοχή Λεϊρία της κεντρικής Πορτογαλίας και συνεχίζει να μαίνεται εκτός ελέγχου.

Ο θάνατος και οι στάχτες έχουν σκεπάσει τα πάντα καθώς οι νεκροί έφτασαν ήδη τους 62 και σύμφωνα με τις Αρχές ο αριθμός αυτός αναμένεται -δυστυχώς- ν' ανέβει καθώς υπάρχουν πολλοί αγνοούμενοι. Σύμφωνα με το BBC, τέσσερα από τα θύματα είναι παιδιά. Ο θάνατος βρήκε πολλούς από αυτούς μέσα στα αυτοκίνητά τους καθώς προσπαθούσαν να φύγουν από τη δασώδη περιοχή όπου ξέσπασε η φωτιά, πιθανά από χτύπημα κεραυνού.

Παράλληλα, οι τραυματίες ξεπερνούν τους 59.

Τέσσερις πυροσβέστες φέρονται να είναι μεταξύ των τραυματιών από τη φωτιά η οποία μαίνεται σε ορεινή περιοχή, γύρω στα 200 χλμ. βορειοανατολικά της Λισαβόνας.

«Δυστυχώς, αυτή είναι χωρίς αμφιβολία η χειρότερη τραγωδία που έχουμε βιώσει τα τελευταία χρόνια» σε ό,τι αφορά τις δασικές πυρκαγιές, δήλωσε εμφανώς συγκλονισμένος ο Πορτογάλος πρωθυπουργός Αντόνιο Κόστα, ο οποίος μετέβη στην έδρα της Πολιτικής Προστασίας, κοντά στη Λισαβόνα.

«Η προτεραιότητα είναι να σωθούν οι άνθρωποι οι οποίοι μπορεί ακόμη να διατρέχουν κίνδυνο», συνέχισε ο πρωθυπουργός της Πορτογαλίας.

Portugal forest fire kills dozens, with many dying inside their cars as they tried to escape the fierce blaze pic.twitter.com/39dnBRjmfo