Βρυξέλλες: Ο βομβιστής θα ανατίναζε τον κεντρικό σταθμό τρένων – Φώναζε «ο Αλλάχ είναι μεγάλος»

Ως τρομοκρατική επίθεση χαρακτηρίζεται και επίσημα το περιστατικό που έλαβε χώρα το βράδυ της Τρίτης (20/06) στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της βελγικής πρωτεύουσας. Συγκεκριμένα ο ομοσπονδιακός εισαγγελέας δήλωσε χθες βράδυ ότι η έκρηξη «θεωρείται μια τρομοκρατική επίθεση».

Λίγο μετά τις 22.00 (ώρα Ελλάδος) σήμανε συναγερμός στις Βρυξέλλες, καθώς ένας άνδρας ενεργοποίησε εκρηκτικό μηχανισμό μέσα στο σταθμό των τρένων στην Grand Place.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, μάλιστα, πριν να ενεργοποιήσει τα εκρηκτικά ο τρομοκρατής, η ταυτότητα του οποίου δεν έχει γίνει γνωστή, φώναξε στα αραβικά «Αλλάχου Άκμπαρ» (σ.σ. ο Αλλάχ είναι μεγάλος).

Βέλγοι στρατιώτες που περιπολούσαν στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό των Βρυξελλών «εξουδετέρωσαν» τον ύποπτο έπειτα από μια έκρηξη μικρής ισχύος.

Τα μέσα ενημέρωσης του Βελγίου μετέδωσαν πως ο ύποπτος έφερε μαζί του βαλίτσα και φορούσε ζώνη με εκρηκτικά, με τον εκπρόσωπο της αστυνομίας να μην το επιβεβαιώνει.

Σύμφωνα με την εφημερίδα La Libre ο άνδρας πριν πυροδοτήσει τα εκρηκτικά επιχείρησε να τραβήξει την προσοχή των στρατιωτών που βρίσκονταν μέσα στο σταθμό.

Μετά την έκρηξη επικράτησε πανικός στο σταθμό, έναν από τους μεγαλύτερους των Βρυξελλών, και κοντινούς δρόμους, σύμφωνα με το Belga.

Ο σταθμός και η περιοχή του ιστορικού κέντρου των Βρυξελλών -η οποία ήταν γεμάτη κόσμο, τόσο τουρίστες όσο και ντόπιους- εκκενώθηκε εν μέρει, καθώς η αστυνομία έστησε περίμετρο ασφαλείας.

Η βελγική πρωτεύουσα βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού επί 18 μήνες και πλέον, αφότου τζιχαντιστές του Ισλαμικού Κράτους με έδρα τις Βρυξέλλες διέπραξαν τις επιθέσεις στο Παρίσι που είχαν αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 130 άνθρωποι τον Νοέμβριο του 2015 και διέπραξαν τις επιθέσεις στο διεθνές αεροδρόμιο Ζαβεντέμ των Βρυξελλών και σε έναν σταθμό του μετρό της πόλης τον Μάρτιο του 2016.

Ο πρωθυπουργός του Βελγίου Σαρλ Μισέλ κάλεσε μέσω Twitter τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Δείτε βίντεο από το σημείο!

Military has just arrived to central station in #Brussels where the explosion happened pic.twitter.com/ICx4PNo0rX