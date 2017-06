Επίθεση Βρυξέλλες: Μαροκινός ο δράστης που θα ανατίναζε το κεντρικό σταθμό των τρένων

Ο Έρικ βαν ντερ Σιπτ δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου πως τα αρχικά του άνδρα ήταν Ο.Ζ. και πως το σπίτι του στη συνοικία Μόλενμπεκ των Βρυξελλών έχει ερευνηθεί. Ανέφερε, επίσης, πως ο άνδρας δεν φορούσε ζώνη με εκρηκτικά, παρά τα όσα είχαν δημοσιεύει τα βελγικά ΜΜΕ.

Νωρίτερα, ο υπουργός Εσωτερικών Γιαν Γιαμπόν δήλωσε ότι «η ταυτότητα του τρομοκράτη είναι γνωστή. Μπορέσαμε να τον ταυτοποιήσουμε».

Χθες, Τρίτη, περίπου στις 20:50 (τοπική ώρα, 21:50 ώρα Ελλάδας) στρατιώτες που περιπολούσαν στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό των Βρυξελλών, έναν από τους μεγαλύτερους του Βελγίου, «εξουδετέρωσαν με πυροβολισμούς» τον ύποπτο, επεσήμανε ο Πέτερ ντε Βέλε εκπρόσωπος της βελγικής αστυνομίας.

Σύμφωνα με έναν αυτόπτη μάρτυρα, ο δράστης φώναξε «Αλλάχου Άκμπαρ» (ο Θεός είναι ο μέγιστος στα αραβικά), λίγο πριν την έκρηξη.

Περίπου στις 23:00 ο άνδρας εξακολουθούσε να κείτεται στο έδαφος, ακίνητος. Οι πυροτεχνουργοί έλεγχαν τον δράστη για το ενδεχόμενο να φέρει εκρηκτικά. Μια μικρή έκρηξη ακούστηκε περίπου στις 00:40, αφού το κέντρο αντιμετώπισης κρίσεων είχε αναφέρει στον λογαριασμό του στο Twitter «το ενδεχόμενο μιας ελεγχόμενης έκρηξης».

Ανησυχία και προβληματισμό έχει προκαλέσει το νέο τρομοκρατικό συμβάν με το σημερινό βελγικό Τύπο να υπογραμμίζει ότι «ο εφιάλτης της τρομοκρατίας επανέρχεται δριμύτερος», αλλά και με τα εγκώμια να περισσεύουν για τα «ταχύτατα αντανακλαστικά» των δυνάμεων ασφαλείας και την «σωτήρια» παρουσία τους στους δρόμους των Βρυξελλών.

Για «τρόμο» που προκάλεσε το χτεσινό περιστατικό μιλάει η De Morgen στο κεντρικό της πρωτοσέλιδο προβάλλοντας την ακαριαία αντίδραση των στρατιωτών, οι οποίοι κατάφεραν να εξουδετερώσουν τον επίδοξο μακελάρη πριν πραγματοποιήσει τα σχέδιά του. Η εφημερίδα απονέμει στο κύριο άρθρο της εύσημα στις δυνάμεις ασφαλείας, οι οποίες με την συνεχή και έντονη παρουσία τους στους δρόμους των Βρυξελλών (που έχει επικριθεί από πολλούς) κατάφεραν να αποσοβήσουν μια τρομοκρατική επίθεση και ως εκ τούτου πρέπει να πιστωθούν όλη την επιτυχία αποδεικνύοντας ότι τελικά το Βέλγιο «δεν μπορεί να θεωρηθεί ‘failed state' όπως το αποκαλούν πολλοί στο εξωτερικό».

Οι Βρυξέλλες, όπου έχουν την έδρα τους η ΕΕ και το ΝΑΤΟ, βρίσκεται στο ανώτατο επίπεδο συναγερμού μετά την επίθεση που σημειώθηκε τον Νοέμβριο του 2015 στο Παρίσι. Τέσσερις μήνες αργότερα συνεργοί των δραστών των επιθέσεων αυτών σκότωσαν 32 ανθρώπους στις Βρυξέλλες.

Ειδικοί σε θέματα ασφαλείας δήλωσαν ότι το χθεσινό επεισόδιο ενδέχεται να είναι παρόμοιο με τις επιθέσεις «μοναχικών λύκων» που έχουν διαπράξει ριζοσπαστικοποιημένα άτομα με περιορισμένη πρόσβαση σε όπλα και εκπαίδευση.

«Τέτοιες μεμονωμένες ενέργειες θα συνεχίσουν να σημειώνονται στις Βρυξέλλες, το Παρίσι και αλλού. Είναι αναπόφευκτο», δήλωσε ο Κλοντ Μονικέ, πρώην Γάλλος πράκτορας.

Με το Ισλαμικό Κράτος υπό πίεση στη Συρία, επεσήμανε ότι οι επιθέσεις στην Ευρώπη θα αυξηθούν, αν και πρόσθεσε ότι οι περισσότερες θα πραγματοποιούνται από «ερασιτέχνες» που δεν θα προκαλούν μεγάλο κακό.

Δείτε βίντεο από το σημείο!

Military has just arrived to central station in #Brussels where the explosion happened pic.twitter.com/ICx4PNo0rX