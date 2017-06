Τραγωδία στην Κίνα: 15 νεκροί και πάνω από 120 αγνοούμενοι έπειτα από κατολίσθηση (pics+vids)

Δείτε πιο πάνω στη photo gallery του Newsbomb.gr συγκλονιστικές εικόνες από τον τόπο της τραγωδίας

Δεκαεπτά ώρες μετά την τραγωδία, ο αριθμός των αγνοουμένων ξεπερνά τους 120.

Chinese President Xi Jinping orders all-out efforts to save people buried in landslide in Sichuan pic.twitter.com/UddAxfrjos