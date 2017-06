Βίντεο ντοκουμέντο: Αεροπλάνο συνετρίβη σε αυτοκινητόδρομο της Καλιφόρνια

Οι δύο τραυματίες ήταν οι μοναδικοί επιβάτες του μικρού αεροσκάφους. Το αεροπλάνο ήταν ένα Cessna του 1975.

Το Cessna ήταν εξαθέσιο και πετούσε κοντά στο αεροδρόμιο, αλλά για άγνωστο λόγο συνετρίβη έξω από αυτό.

