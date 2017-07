Συναγερμός στις ΗΠΑ: Δεκάδες τραυματίες από πυροβολισμούς σε νάιτ κλαμπ - Συγκλονιστικά βίντεο

«Θέλω να καθησυχάσω τους κατοίκους. Δεν πρόκειται για μια τρομοκρατική ενέργεια, αλλά για μια τραγωδία. Δεν μοιάζει να ήταν μια ενέργεια εκ προμελέτης», δήλωσε ο δήμαρχος του Λιτλ Ροκ, ο Μαρκ Στοντόλα, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε.

#UPDATE 28 injured in the W 6th Street Shooting, 25 from GSW's and 3 from unrelated injuries. At this time, ALL are expected to survive. — Little Rock Police (@LRpolice) July 1, 2017

Σύμφωνα με τον ίδιο, υπήρξε μια αψιμαχία ανάμεσα σε μια μικρή ομάδα θαμώνων κατά τη διάρκεια μιας συναυλίας στο κλαμπ Power Ultra Lounge και «οι αντιπαλότητες» και το γεγονός ότι οι θαμώνες αυτοί έφεραν «όπλα» κλιμάκωσαν την κατάσταση και ξέσπασε ανταλλαγή πυρών περί τις 02:30 τοπική ώρα (10:30 ώρα Ελλάδας).

(Δείτε συγκλονιστικά βίντεο από τη στιγμή των πυροβολισμών)

Witness describes the Little Rock club shooting as "mass chaos as people ran for safety hoping not to be shot" #ARNews — Jonathan Rozelle (@JonathanRozelle) July 1, 2017

Κατά την αστυνομία, η οποία διεξάγει έρευνα για την υπόθεση, ο αριθμός των τραυματιών ανέρχεται σε 28, συμπεριλαμβανομένων τριών που υπέστησαν τραύματα τα οποία «δεν συνδέονται» με τα πυρά, αλλά προφανώς με την πανικόβλητη φυγή πολλών από το κλαμπ.

Just told by someone who was inside Power Ultra Lounge the shots were fired on 2nd floor of club pic.twitter.com/9YkeYuX4NH — Kimberly Rusley (@KATVKimberly) July 1, 2017

Σύμφωνα με τον δήμαρχο, κανένας από τους τραυματίες δεν διατρέχει κίνδυνο να χάσει τη ζωή του.

Ο επικεφαλής της αστυνομίας Κέντον Μπάκνερ δήλωσε ότι όλοι οι τραυματίες είναι αφροαμερικανοί, από 16 ως 35 ετών.

Investigators also looking for evidence outside the club pic.twitter.com/mAi6uRCtcD — Kimberly Rusley (@KATVKimberly) July 1, 2017

«Το πρόβλημα της εγκληματικότητας το οποίο αντιμετωπίζει το Λιτλ Ροκ μοιάζει να επιδεινώνεται», δήλωσε ο κυβερνήτης του Άρκανσο, ο Έισα Χάτσινσον, καταγγέλλοντας μια «παράλογη τραγωδία» και υποσχόμενος κάθε βοήθεια των αρχών της Πολιτείας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters