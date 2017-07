«Ξεσπάθωσε» ο Ντόναλντ Τραμπ: Θα συνεχίσω να χρησιμοποιώ τα social media όπως και όταν θέλω εγώ

«Ο τρόπος που χρησιμοποιώ τους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης δεν είναι προεδρικός, είναι σύγχρονα προεδρικός», έγραψε στο Twitter χθες Σάββατο (1/7).

My use of social media is not Presidential - it’s MODERN DAY PRESIDENTIAL. Make America Great Again! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 1, 2017

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ο Τραμπ είχε εξαπολύσει προσωπική επίθεση εναντίον της Μίκα Μπρεζίνσκι και του Τζο Σκάρμπόροου, των παρουσιαστών της εκπομπής Morning Joe. Τα σχόλιά του στο Twitter καταδίκασαν τόσοι οι Δημοκρατικοί, όσο και οι Ρεπουμπλικάνοι, αν και ο Λευκός Οίκος έσπευσε να τον υπερασπιστεί.

I heard poorly rated @Morning_Joe speaks badly of me (don't watch anymore). Then how come low I.Q. Crazy Mika, along with Psycho Joe, came.. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 29, 2017

...to Mar-a-Lago 3 nights in a row around New Year's Eve, and insisted on joining me. She was bleeding badly from a face-lift. I said no! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 29, 2017

Σύμβουλοι του Τραμπ έχουν εκφράσει στο παρελθόν την ανησυχία τους για τις αναρτήσεις του. Ωστόσο χθες ο Αμερικανός πρόεδρος επεσήμανε ότι οι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης του δίνουν την ευκαιρία να επικοινωνεί απευθείας με τους πολίτες, παρακάμπτοντας τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης, το περιεχόμενο των οποίων χαρακτηρίζει «ψευδείς ειδήσεις».

«Τα ψευδή και κίβδηλα μέσα ενημέρωσης προσπαθούν σκληρά να πείσουν τους Ρεπουμπλικάνους και άλλους ότι δεν θα πρέπει να χρησιμοποιώ τους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης», ανήρτησε στο Twitter. «Όμως θυμηθείτε, κέρδισα τις εκλογές του 2016 με τις συνεντεύξεις, τις ομιλίες και τα social media», τόνισε.

The FAKE & FRAUDULENT NEWS MEDIA is working hard to convince Republicans and others I should not use social media - but remember, I won.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 1, 2017

....the 2016 election with interviews, speeches and social media. I had to beat #FakeNews, and did. We will continue to WIN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 1, 2017

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει περισσότερους από 33 εκατομμύρια ακόλουθους στο Twitter. Οι αναρτήσεις του έχουν προκαλέσει την καταδίκη τόσο πολιτικών όσο και δημοσιογράφων.

Κάποιοι θεωρούν τη γλώσσα που χρησιμοποιεί ο Τραμπ ακατάλληλη για έναν πρόεδρο.

Την Παρασκευή το κύριο άρθρο της New York Post με θέμα τα tweets του Τραμπ αποτελούταν από τρεις μόλις λέξεις: «Σταμάτα. Απλώς σταμάτα».

Πηγές: BBC, ΑΠΕ-ΜΠΕ