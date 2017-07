Συναγερμός στη Βρετανία: Νέα πυρκαγιά κατακαίει συγκρότημα κατοικιών - Δείτε βίντεο

Τα ολοκαίνουργια διαμερίσματα αξίας εκατομμυρίων βρετανικών λιρών στην περιοχή Bow Wharf καταστράφηκαν ολοσχερώς από τη μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε στο μπλοκ κατοικιών.

Brand new building not finished so no one in it. But it's caught inside now. Whole thing going to go up. pic.twitter.com/VtjtWKe4w6