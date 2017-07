Τρόμος στις ράγες: Εκτροχιάστηκε τρένο στη Ουάσινγκτον των ΗΠΑ (Pics+Vid)

Η μηχανή και το βαγόνι με τις αποσκευές του τρένου 506 της γραμμής Amtrak Cascades, που συνδέει το Βανκούβερ της Βρετανικής Κολομβίας με το Γιουτζίν του Όρεγκον, εκτροχιάστηκαν στη Γέφυρα του Κόλπου Τσέιμπερς στο Στίλακουμ της Ουάσινγκτον, ανέφερε η Amtrak.

Just experienced my first @Amtrak train derailment. We are ok. But very little direction on what we should do now. pic.twitter.com/KgeNU5WQQJ — Jennifer (@JBSchneider50) July 2, 2017

Από τις εικόνες που μετέδωσαν τοπικά ΜΜΕ, φαίνεται σαν τρία ή τέσσερα βαγόνια της αμαξοστοιχίας να εκτροχιάστηκαν εν μέρει ή τελείως, με τη μηχανή να έχει ανατραπεί και να κείτεται πεσμένη στο ένα πλευρό σε μικρή απόσταση από την ακτή του Πάτζετ Σάουντ.

My friend was on this train. He's fine, and says everybody seems ok, but not much communication. #Amtrak #derailment pic.twitter.com/rr43RGDzPo — Matthew Landkammer (@m_landkammer) July 2, 2017

Boom is in near Steilacoom marina area to protect against any spill from Amtrak train derailment. pic.twitter.com/QtDOfib7sh — WA Dept of Ecology (@EcologyWA) July 3, 2017

Τα αίτια του ατυχήματος, το οποίο σημειώθηκε στις 14:30, ερευνώνται, ανέφερε η Amtrak σε μια ανακοίνωση που δημοσιοποίησε.

Αρκετοί από τους 267 επιβάτες υπέστησαν τραύματα, πάντως δεν διαπιστώθηκε κάποιος σοβαρός τραυματισμός και το πλήρωμα είναι σώο, σύμφωνα με την επιχείρηση σιδηροδρομικών μεταφορών.

Pics from @kiro7chopper of detailed Amtrak train near Chambers Bay pic.twitter.com/7v5pRpVBBc — TracyTaylorTraffic (@TracyTTraffic) July 2, 2017

#GigHarbor PD patrol boat assisting with deploying pollution control booms at train derailment. pic.twitter.com/CoqUqBGUZl — Gig Harbor Police (@GigHarborPolice) July 2, 2017

Οι επιβάτες απομακρύνθηκαν από τον συρμό και επί τόπου βρίσκονται τραυματιοφορείς, σύμφωνα με την Amtrak, η οποία διαβεβαίωσε πως θα προσφέρει στους ταξιδιώτες εναλλακτικούς τρόπους για να φθάσουν στους προορισμούς τους.

#GigHarbor PD patrol boat assisting at scene of train derailment at Chambers Bay/Steilacoom area. pic.twitter.com/ni4YareJOX — Gig Harbor Police (@GigHarborPolice) July 2, 2017

