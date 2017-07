Συναγερμός στη Βρετανία: Εκκενώνεται το αεροδρόμιο του Μάντσεστερ - Δείτε LIVE εικόνα (Pics+Vids)

Σύμφωνα με ανακοίνωση του αεροδρομίου ο τερματικός σταθμός «έχει εκκενωθεί λόγω μίας ύποπτης τσάντας και οι αρχές διεξάγουν έρευνες».

My teminal has been evacuated at #manchesterairport due to an incident. Waiting on tarmac tram pic.twitter.com/gzLLwIXNty