Σύνοδος G20: Πούτιν και Τραμπ αντάλλαξαν την πρώτη τους χειραψία

«Έσφιξαν το χέρι ο ένας του άλλου και είπαν ότι θα συναντηθούν σύντομα ιδιαιτέρως», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ.

Η ιδιαίτερη συνάντηση των δύο ηγετών έχει προγραμματιστεί για τις 16:45 (ώρα Ελλάδας) στο περιθώριο της Συνόδου. Όταν ερωτήθηκε αν ο Πούτιν έχει πολλές ερωτήσεις να θέσει στον Τραμπ, ο Πεσκόφ απάντησε καταφατικά.

Just in: first images of Trump and Putin meeting, via the official German cabinet Facebook page pic.twitter.com/zTVYfkYZzo