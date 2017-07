50 δήμαρχοι του κόσμου και ένας... Έλληνας απευθύνουν ύστατη έκκληση για το κλίμα

Ύστατη έκκληση για την κλιματική αλλαγή απευθύνουν στους αρχηγούς των κρατών της ομάδας G20, 50 δήμαρχοι από όλο τον κόσμο, μέλη του Δικτύου πόλεων για την Κλιματική Αλλαγή C40, μεταξύ των οποίων και ο δήμαρχος Αθηναίων Γ. Καμίνης.

Την ανοικτή επιστολή υπογράφουν οι δήμαρχοι Paris, Rotterdam, Austin, Barcelona, Caracas, Yokohama, Copenhagen, Athens, Buenos Aires, San Francisco, Sydney, Berlin, Seattle, Santiago, Quito, Vancouver:

Αναλυτικά η ανοικτή επιστολή:

Ως δήμαρχοι πολλών μεγαλουπόλεων του κόσμου και εκ μέρους των εκατοντάδων εκατομμυρίων πολιτών που εκπροσωπούμε, καλούμε εσάς – τους Αρχηγούς Κρατών της ομάδας G20 – να τηρήσετε τις δεσμεύσεις σας για την αντιμετώπιση της κλιματικής Αλλαγής, ένα από τα πιο πιεστικά ζητήματα παγκοσμίως.

Δεδομένης της πρόθεσης των Ηνωμένων Πολιτειών να αποσυρθούν από τη Συμφωνία του Παρισιού, η αποφασιστικότητα των υπολοίπων 19 ηγετών στη Σύνοδο της ομάδας G20 για να διασφαλίσουν το μέλλον του πλανήτη μας, είναι πιο σημαντική από ποτέ. Εμείς, τοπικοί ηγέτες ανά τον κόσμο, σας συμπαραστεκόμαστε. Ανανεώνουμε τη δέσμευσή μας λαμβάνοντας ενεργό δράση για την κλιματική αλλαγή, συνεργαζόμενοι με επιχειρηματίες και πολίτες σε όλον τον κόσμο.

Το θάρρος περισσοτέρων από 270 Δημάρχων, από διάφορες πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίοι, τις τελευταίες βδομάδες, δεσμεύτηκαν να υιοθετήσουν, να τιμήσουν και να διατηρήσουν τη Συμφωνία του Παρισιού, αποτελεί έμπνευση για εμάς.

Εκατοντάδες πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών, πανεπιστήμια και επιχειρήσεις έχουν δηλώσει «We Are Still In» (σ.σ. «Είμαστε ακόμα εντός της Συμφωνίας του Παρισιού») και δεσμεύτηκαν να εκπληρώσουν τους φιλόδοξους στόχους για το κλίμα, καθώς και να επιβεβαιώσουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να ηγούνται στη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου παγκοσμίως.

Αυτή η ομάδα επεξεργάζεται τώρα τη δημιουργία του «America’s pledge» (σ.σ. «Δέσμευση της Αμερικής για την κλιματική αλλαγή»), που αποτελεί μία πρωτοφανή προσπάθεια να αθροίσουν τις μειώσεις των εκπομπών ανά πόλη, περιφέρεια και επιχείρηση, για να διασφαλίσουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εκπληρώνουν τη δέσμευσή τους ως προς τη Συμφωνία του Παρισιού.

Η τήρηση των στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού απαιτεί μία πρωτοφανή δράση: δραστικές μεταρρυθμίσεις απαιτούνται στην παραγωγή ενέργειας, τις μεταφορές, τα τρόφιμα και τα απορρίμματα, στρέφοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τις επενδύσεις προς οικονομίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα, οι οποίες θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας και θα βελτιώσουν τη δημόσια υγεία.

Έρευνα από το Δίκτυο Πόλεων για την Κλιματική Αλλαγή C40 καταδεικνύει ότι σημαντική πρόοδος προς την επίτευξη των στόχων πρέπει ήδη να έχει επιτευχθεί έως το 2020, έτος κατά το οποίο οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου πρέπει να έχουν φτάσει τη μέγιστη τους τιμή.

Στις πόλεις μας ήδη προωθούμε τις απαιτούμενες πολιτικές και έργα, με σκοπό την εκπλήρωση του οράματος της Συμφωνίας του Παρισιού. Ως δήμαρχοι δεσμευόμαστε να εφαρμόσουμε σχέδια μείωσης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, να αντιμετωπίσουμε τη ρύπανση του αέρα και να επενδύσουμε σε βιώσιμες υποδομές, οι οποίες θα καταστήσουν τις πόλεις μας ανθεκτικότερες στο φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής.

Λαμβάνουμε αυτά τα μέτρα, διότι η δημιουργία έξυπνων πόλεων προσφέρει πρωτόγνωρες δυνατότητες. Έρευνα του New Climate Economy αποκαλύπτει ότι δημιουργώντας συμπαγείς και συνδεδεμένες πόλεις, βασιζόμενες στα μέσα μαζικής μεταφοράς, εξοικονομούνται περισσότερα από 3 τρισεκατομμύρια δολάρια σε επενδύσεις υποδομών για τα επόμενα 15 χρόνια.

Αυτές οι πόλεις θα είναι εκείνες που μελλοντικά θα διαθέτουν πιο δυναμικές οικονομίες, θα είναι πιο υγιείς, πιο δίκαιες και θα έχουν λιγότερες εκπομπές. Οφείλουμε να συνεργαστούμε όλοι για να σώσουμε τον πλανήτη. Καθώς οι πόλεις αναπτύσσουν νέους στόλους ηλεκτρικών λεωφορείων και οι πολίτες μας επιλέγουν να αντικαταστήσουν τα ρυπογόνα αυτοκίνητά τους με ηλεκτρικά οχήματα, τα κράτη πρέπει να επιταχύνουν τις διαδικασίες ώστε να διασφαλίσουν ότι το 100% της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές.

Όσο οι δήμαρχοι και οι επιχειρήσεις παρουσιάζουν σχέδια για αειφόρες υποδομές στις πόλεις μας, οι εθνικές κυβερνήσεις θαπρέπει να εξασφαλίσουν ότι θα υπάρχουν πόροι διαθέσιμοι για τις πόλεις από διεθνείς χρηματοδοτικούς μηχανισμούς για το κλίμα και από αναπτυξιακές τράπεζες.

Καθώς τα αυτόνομα ενεργειακά οχήματα θα κερδίζουν ολοένα έδαφος, πρέπει να συνεργαστούμε για τη δημιουργία ενός ρυθμιστικού πλαισίου, το οποίο θα εξασφαλίζει ότι αυτή η μεταβολή θα συνεισφέρει στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και δεν θα την επιβαρύνει.

Έχετε το πλεονέκτημα να ηγείσθε σε μια μοναδική στιγμή ιστορικά, όπου θα βοηθήσετε να συνειδητοποιήσουμε τη δυναμική της Συμφωνίας του Παρισιού. Οι πόλεις ανά τον κόσμο και οι πολίτες τους έχουν ένα κοινό όραμα για ένα βιώσιμο μέλλον- ένα μέλλον, στο οποίο οι κοινωνίες μας θα είναι πιο καθαρές, πιο υγιείς, πιο χαρούμενες και πιο ευημερείς.

Μαζί με τους ηγέτες των επιχειρήσεων ανά τον κόσμο, έχουμε ήδη λάβει απόφαση για ένα κλιματικά- ασφαλέστερο μέλλον ευκαιριών, αισιοδοξίας και καινοτομίας, για το οποίο δεν υπάρχει εναλλακτική. Ως δήμαρχοι του Δικτύου πόλεων για την Κλιματική Αλλαγή C40 θα συνεχίσουμε να αναλαμβάνουμε δράση για το κλίμα στις πόλεις μας, υποστηρίζοντας τους ανθρώπους, τον πλανήτη και την παγκόσμια ευημερία.

Σας προτείνουμε μία ρεαλιστική και θετική συμμαχία που θα είναι στην υπηρεσία των πολιτών μας. Αναμένουμε να συνεργαστούμε μαζί σας. Μη χάσετε αυτήν την ευκαιρία να διασφαλίσετε την ελπίδα για το αύριο, ξεκαθαρίζοντας ότι είστε ακόμα εντός (σ.σ. της Συμφωνίας του Παρισιού).

Υπογράφοντες:

Anne Hidalgo, Mayor of Paris and Chair of C40

Ahmed Aboutaleb, Mayor of Rotterdam

Steve Adler, Mayor of Austin

Ada Colau, Mayor of Barcelona

Helen Fernandez, Mayor of Caracas

Fumiko Hayashi, Mayor of Yokohama

Frank Jensen, Lord Mayor of Copenhagen

Georgios Kaminis, Mayor of Athens

Horacio Rodríguez Larreta, Mayor of Buenos Aires

Ed Lee, Mayor of San Francisco

Clover Moore, Lord Mayor of Sydney

Michael Müller, Mayor of Berlin

Ed Murray, Mayor of Seattle

Claudio Orrego, Governor of Santiago

Mauricio Rodas, Mayor of Quito

Gregor Robertson, Mayor of Vancouver

Giuseppe Sala, Mayor of Milan

Yousef Al Shawarbeh, Mayor of Amman

Mohammed Adjei Sowah, Mayor of Accra

Karin Wanngård, Mayor of Stockholm

Martin J. Walsh, Mayor of Boston

Ted Wheeler, Mayor of Portland

Park Won Soon, Mayor of Seoul

Prof. Dr. Eckart Würzner, Lord Mayor of Heidelberg