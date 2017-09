Βρετανία: Αναβιώνει ο μύθος του Εξκάλιμπερ μετά την ανακάλυψη σπαθιού από 7χρονη σε λίμνη (pics)

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η Ματίλντα Τζόουνς βρήκε ένα τεράστιο σπαθί, μήκους 1,2 μέτρων, όταν πήγε να κολυμπήσει στη λίμνη Ντόζμαρι στο Κόρνγουολ, εκεί όπου σύμφωνα με τον μύθο ο Σερ Μπέντιβερ πέταξε το Εξκάλιμπερ, μετά τη μάχη του Κάμλαν και τον θάνατο του Αρθούρου.

Λίγο πριν, ο πατέρας της Ματίλντα, Πολ, είχε μιλήσει στην 7χρονη και την αδελφή της για τον μύθο του βασιλιά Αρθούρου.

