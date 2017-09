Φονικός σεισμός 8,2 Ρίχτερ «ισοπέδωσε» το Μεξικό: Τουλάχιστον 32 νεκροί - (Pics+Vids)

Τουλάχιστον 32 άνθρωποι, εκ των οποίων δύο παιδιά, σκοτώθηκαν από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 8,2 βαθμών που σημειώθηκε στο νότιο Μεξικό τη νύκτα της Πέμπτης προς Παρασκευή, ανακοίνωσε το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS), ενώ καταγράφηκε και τσουνάμι με το μέγιστο ύψος των κυμάτων να φτάνει το 0,7 του μέτρου.

Το μέγεθος του σεισμού υπολογίσθηκε στους 8,1 βαθμούς από το αμερικανικό γεωλογικό ινστιτούτο USGS. Ο μεξικανός πρόεδρος Ενρίκε Πένια Νιέτο δήλωσε πως ο σεισμός είχε μέγεθος 8,2 βαθμούς, ενώ οι μεξικανικές Αρχές είχαν αρχικά ανακοινώσει πως ήταν μεγέθους 8,4 βαθμών.

Το επίκεντρο του σεισμού ήταν περίπου 100 χιλιόμετρα στα ανοικτά των ακτών της Πολιτείας των Τσιάπας, 123 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πόλης Πιχιχιάπαν, πρόσθεσε το USGS, ενώ το εστιακό του βάθος ήταν 33 χιλιόμετρα.

Η πολιτική προστασία του Μεξικού ανακοίνωσε ότι πρόκειται για τον πιο ισχυρό σεισμό που έχει καταγραφεί στη χώρα μετά τον καταστροφικό σεισμό του 1985 που προκάλεσε τον θάνατο χιλιάδων ανθρώπων και την κατάρρευση πολλών κτηρίων.

«Πρόκειται για τον πιο ισχυρό σεισμό εδώ και έναν αιώνα», δήλωσε ο Ενρίκε Πένια Νιέτο μιλώντας από το εθνικό κέντρο πρόληψης καταστροφών.

Κτήρια υπέστησαν σοβαρές ζημιές σε περιοχές του νότιου Μεξικού. Κάποιες από τις χειρότερες αρχικές πληροφορίες ήρθαν από την Χουτσιτάν στην Πολιτεία Οαχάκα, όπου μέρος του δημαρχείου, ένα ξενοδοχείο, ένα μπαρ και άλλα κτίρια μετατράπηκαν σε ερείπια.

Ο κυβερνήτης της Πολιτείας Τσιάπας (νότιο Μεξικό) Μανουέλ Βάσκο διευκρίνισε πως τρεις άνθρωποι, οι δύο από τους οποίους γυναίκες, σκοτώθηκαν «από την κατάρρευση του σπιτιού τους».

Στη νοτιοανατολική Πολιτεία Ταμπάσκο, ένα παιδί σκοτώθηκε επίσης από την κατάρρευση ενός σπιτιού. Ένα βρέφος που βρισκόταν σε μηχανική υποστήριξη υπέκυψε μετά τη διακοπή της ηλεκτροδότησης που προκλήθηκε από τον σεισμό.

Ο σεισμός έγινε αισθητός μέχρι την πρωτεύουσα, η οποία βρίσκεται σε απόσταση 1.000 χιλιομέτρων από το επίκεντρό του και εκατοντάδες άνθρωποι βγήκαν πανικόβλητοι στους δρόμους όταν ήχησε ο συναγερμός για σεισμό, που σημαίνει επικείμενη δόνηση.

Palacio Municipal de San Cristobal de Las Casas, afectado por sismo de 8.1. #Chiapas pic.twitter.com/yvPEGq1X9A — Centro Tlaxcala (@Centro_Tlax) September 8, 2017

Camino al Jobo en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, hay piedras en la carretera producto de deslave por sismo de 8.0 Richter en Tonalá. pic.twitter.com/Mgu2i7WuFD — Andrés Dominguez (@andresreportero) September 8, 2017

Ο πρόεδρος του Μεξικού Ενρίκε Πένια Νιέτο επεσήμανε στον λογαριασμό του στο Twitter ότι έχουν τεθεί σε λειτουργία «τα πρωτόκολλα της πολιτικής προστασία» εξαιτίας της ισχύος της σεισμικής δόνησης.

"Earthquake Lights" appear over as 8.1 #EarthQuake rocks #MexicoCity

Stay safe to our friends South of the borderpic.twitter.com/W99zDXZBNy — ?? Joe Schmoe?? (@US_Citizen_Joe) September 8, 2017

Το 1985 μια σεισμική δόνηση μεγέθους 8,1 βαθμών είχε καταστρέψει μεγάλο μέρος της πρωτεύουσας του Μεξικού και είχε προκαλέσει τον θάνατο περισσότερων από 10.000 ανθρώπων.

Ιδιαίτερα αισθητός έγινε και στη Γουατεμάλα, καθώς το επίκεντρο εντοπίζεται 347χλμ. δυτικά της πρωτεύουσας της χώρας.

Το σήμα που δόθηκε για τσουνάμι

MORE: Tsunami waves possible in Mexico, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Panama, Honduras, Ecuador pic.twitter.com/dVigYdMkIa — Reuters India (@ReutersIndia) September 8, 2017