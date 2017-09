Δραματική προειδοποίηση για τον τυφώνα Ιρμα: Θα είναι καταστροφικός για τις ΗΠΑ (vid)

Ο τυφώνας Ίρμα πρόκειται να ισοπεδώσει τη Φλόριντα ή ακόμα και τις γειτονικές πολιτείες και παραμένει εξαιρετικά επικίνδυνος, στην κατηγορία 5 καθώς φέρνει μαζί του ανέμους που πνέουν με ταχύτητα 250 χιλιομέτρων την ώρα.

Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν ξεκινήσει να ετοιμάζονται πυρετωδώς για την έλευση του τυφώνα, ο οποίος αναμένεται να φτάσει στη Φλόριντα το πρωί του Σαββάτου.

Ο επικεφαλής της FEMA Brock Long προειδοποίησε μάλιστα, ότι πάνω από 100.000 άνθρωποι ενδέχεται να χρειαστεί να αναζητήσουν καταφύγιο.

Ο τυφώνας, που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 21 ανθρώπους από το καταστροφικό πέρασμα του στα νησιά της Καραϊβικής, απειλεί τώρα τις Μπαχάμες.

Η ολλανδική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι στο ολλανδικό τμήμα του Αγίου Μαρτίνου έχασαν τη ζωή τους δύο άνθρωποι ενώ άλλοι 43 τραυματίστηκαν. Από τους τραυματίες, οι 11 νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, τόνισε ο υπουργός Εσωτερικών Ρόναλντ Πλάστερκ σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

Το νησί έχει υποστεί εκτεταμένες ζημιές από τον κυκλώνα. Σπίτια και επιχειρήσεις κατέρρευσαν, τα λιμάνια, τα αεροδρόμια, οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και τα βενζινάδικα καταστράφηκαν σε μεγάλο βαθμό.

Στον Άγιο Μαρτίνο έχουν σταλεί 200 Ολλανδοί στρατιώτες που βοηθούν στην αποκατάσταση των ζημιών, ιδίως στο αεροδρόμιο και το κεντρικό λιμάνι, ώστε να καταστεί δυνατή η αποστολή περισσότερης βοήθειας για τους πληγέντες κατοίκους.

Δείτε περισσότερες φωτογραφίες στη Gallery του Newsbomb.gr

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, με απανωτά tweets, προειδοποίησε για τους κινδύνους.

«Ο τυφώνας Ίρμα είναι επικών διαστάσεων, ίσως μεγαλύτερος από οτιδήποτε άλλο έχουμε δει ποτέ», έγραψε ο Τραμπ, συμπληρώνοντας: «Μείνετε ασφαλείς και φύγετε από τον δρόμο του, αν είναι δυνατόν».

Hurricane Irma is of epic proportion, perhaps bigger than we have ever seen. Be safe and get out of its way,if possible. Federal G is ready!