Ξεκίνησε η επέλαση του τυφώνα Ίρμα προς τη Φλόριντα (Pics+Vids)

Ο τυφώνας Ίρμα σαρώνει την Κούβα και τις Μπαχάμες, κατευθυνόμενος προς τις ακτές της Φλόριντα, συνοδευόμενος από θυελλώδεις ανέμους 260 χλμ/ώρα, έχοντας προκαλέσει τον θάνατο περισσότερων από 21 ανθρώπων στα νησιά της Καραϊβικής και αφήνοντας πίσω του ανυπολόγιστες καταστροφές.

Mexico races to rescue survivors from the ruins of the small town of Tacaná, one of the hardest-hit areas by the 8.2 earthquake pic.twitter.com/07MKUOnVsa — AFP news agency (@AFP) September 9, 2017

Ο τυφώνας ο οποίος ενισχύθηκε και πάλι, φθάνοντας στην κατηγορία 5 της πεντάβαθμης κλίμακας Σαφίρ-Σίμσον, με ανέμους που πνέουν με ταχύτητα 260 χιλιομέτρων την ώρα, άρχισε να πλήττει το έδαφος της Κούβας στις 06:00 (ώρα Ελλάδας), ανακοίνωσε πριν από λίγο το Εθνικό Κέντρο Κυκλώνων (NHC) των ΗΠΑ.

Εντολή εκκένωσης σε 6,3 εκατομμύρια της Φλόριντα

Περισσότεροι από 6 εκατομμύρια κάτοικοι της Φλόριντας κλήθηκαν από τις αρχές να εγκαταλείψουν τις εστίες τους σήμερα 9 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της Πολιτείας στις νοτιοανατολικές ΗΠΑ, που απειλείται από την άφιξη, εντός των προσεχών ωρών, του σφοδρού κυκλώνα Ίρμα.

Οι υπηρεσίες διάσωσης της Φλόριντας (Division of Emergency Management) «εκτιμούν ότι 6,3 εκατομμύρια κάτοικοι της Φλόριντας έλαβαν εντολή εκκένωσης», έναντι 5,6 εκατομμυρίων χθες το βράδυ, επισημαίνεται σε ένα δελτίο τύπου που εξέδωσε το γραφείο του κυβερνήτη.

Περισσότεροι από 54.000 άνθρωποι έσπευσαν σε περίπου 320 καταφύγια που έχουν ανοίξει οι αρχές σε ολόκληρη την Φλόριντα, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες άλλοι έχουν λάβει από μόνοι τους μέτρα προφύλαξης, πριν από την προβλεπόμενη άφιξη την Κυριακή το πρωί της Ίρμας.

Ο κυκλώνας έχει προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 25 ανθρώπων στην Καραϊβική.

O τυφώνας αναμένεται να ενισχυθεί καθώς θ’ απομακρύνεται από την Κούβα κι αναμένεται να παραμείνει ισχυρός, καθώς θα προσεγγίζει την Φλόριντα, σύμφωνα με το εθνικό μετεωρολογικό κέντρο προβλέψεων των ΗΠΑ (NHC).

«Επικών διαστάσεων» χαρακτήρισε τον τυφώνα ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, προτρέποντας τους κατοίκους της Φλόριντα και του Μαϊάμι να είναι έτοιμοι να ακολουθήσουν κατεπείγοντα σχέδια εκκένωσης.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος επικύρωσε, λίγες ώρες μετά την έγκρισή του από το Κογκρέσο, τον νόμο ο οποίος προβλέπει την εκταμίευση επείγουσας βοήθειας ύψους 15,25 δισεκ. δολαρίων η οποία θα χορηγηθεί στους πληγέντες από την καταιγίδα Χάρβεϊ και παράλληλα αυξάνει προσωρινά το όριο του ομοσπονδιακού δανεισμού.

«Κόλαση, πίσσα σκοτάδι, ουρλιάζει ο άνεμος»

Έχοντας αφήσει πίσω του τοπίο καταστροφής καθώς ο κυκλώνας Ίρμα συνεχίζει να χτυπά ανελέητα την Κούβα, αναμένεται να ενισχυθεί καθώς θ’ απομακρύνεται από το νησί και προβλέπεται να παραμείνει ισχυρός, καθώς θα προσεγγίζει την Φλόριντα, σύμφωνα με το εθνικό μετεωρολογικό κέντρο προβλέψεων των ΗΠΑ (NHC).

Ο Πάτρικ Όπμαν, ανταποκριτής του CNN στην Κούβα, περιγράφει με συγκλονιστικά λόγια την κατάσταση που άφησε πίσω του ο κυκλώνας στην Καραϊβική, κάνοντας λόγο για «κόλαση», καθώς οι άνεμοι συνεχώς δείχνουν να ενισχύονται.

Our view in Cuba, water is half way up the palm tree. pic.twitter.com/GsRCOua5Ap — Patrick Oppmann CNN (@CNN_Oppmann) 9 Σεπτεμβρίου 2017

Μάλιστα, σε ανάρτηση του στο Twitter περιγράφει ότι ο τυφώνας είναι τόσο ισχυρός, που διέλυσε τον μετεωρολογικό εξοπλισμό για την καταγραφή της ταχύτητας των ανέμων!

Irma was so devastating it broke Cuban meteorological equipment that records wind speed. — Patrick Oppmann CNN (@CNN_Oppmann) 9 Σεπτεμβρίου 2017

Σε πιο πρόσφατες αναρτήσεις του γράφει ότι πολλές πόλεις στη βόρεια ακτή έχουν πλημμυρίσει.

Flood waters surround house me and my team are in & going up. Will be here for a while. — Patrick Oppmann CNN (@CNN_Oppmann) 9 Σεπτεμβρίου 2017

«Πίσσα σκοτάδι και ο άνεμος ουρλιάζει. Τι νύχτα». «Το νερό είναι στη μέση του πρώτου ορόφου του σπιτιού στο οποίο βρίσκομαι. Εμείς θα είμαστε εντάξει, άλλοι όχι». «Βλέπω κύματα στον δρόμο που περπατούσα χθες», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Cat 5 Irma battering Cuba right now, watching waves roll down street I walked yesterday. — Patrick Oppmann CNN (@CNN_Oppmann) 9 Σεπτεμβρίου 2017

Water is half way up the 1st floor of house I am in. We should be fine, many others will not. — Patrick Oppmann CNN (@CNN_Oppmann) 9 Σεπτεμβρίου 2017

Irma is giving Cuba holy hell right now. Winds keep getting stronger. — Patrick Oppmann CNN (@CNN_Oppmann) 9 Σεπτεμβρίου 2017

«Οι σκέψεις και οι προσευχές μας συνοδεύουν όλους τους πληγέντες», ανέφερε η Σάρα Χάκαμπι Σάντερς, η εκπρόσωπος του ρεπουμπλικάνου προέδρου, ανακοινώνοντας την υπογραφή του νόμου αυτού.

Μετά το πράσινο φως της Γερουσίας την Πέμπτη, τα μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων ενέκριναν χθες με 316 ψήφους υπέρ έναντι 90 κατά το κείμενο, αποτέλεσμα συμβιβασμού του προέδρου με τη μειοψηφία των Δημοκρατικών.

«Ευχαριστώ τους συναδέλφους μου στο Κογκρέσο», έγραψε στο Twitter η Ιλεάνα Ρος-Λέτινεν, μια ρεπουμπλικάνα πολιτικός από τη Φλόριντα, μια Πολιτεία η οποία κάνει εντατικές προετοιμασίες για το πλήγμα του τυφώνα Ίρμα το Σαββατοκύριακο και θα ωφεληθεί από την εκταμίευση ομοσπονδιακών πόρων και τη δραστηριοποίηση της ομοσπονδιακής υπηρεσίας αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων (FEMA). Η υπηρεσία αυτή ήδη επιβλέπει τη χορήγηση αρωγής στο Τέξας και στη Λουιζιάνα, που επλήγησαν από τον Χάρβεϊ.

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι, χρησιμοποιώντας κάθε μέσο, κατέκλυσαν τους δρόμους που οδηγούν στη βόρεια Φλόριντα, στην προσπάθειά τους να βρουν ασφαλές καταφύγιο από τον ισχυρό τυφώνα που έχει ήδη σπείρει την καταστροφή στην Καραϊβική.

Στους δύο αυτοκινητόδρομους, κατά μήκος των ακτών της Πολιτείας, το θέαμα ήταν παρόμοιο: αυτοκίνητα και φορτηγάκια το ένα πίσω από το άλλο, φορτωμένα με στρώματα, με καγιάκ, καμιά φορά με δοχεία βενζίνης. Στις λωρίδες που οδηγούν νότια, ελάχιστοι μεμονωμένοι ιδιώτες και αυτοκινητοπομπές του στρατού που προετοιμάζεται για να εφοδιάσει τους κατοίκους με καύσιμα και να παράσχει βοήθεια στους πληγέντες, εφόσον χρειαστεί.

Όμως, μολονότι ο κυβερνήτης δεσμεύτηκε ότι θα κάνει τα πάντα για να ανεφοδιαστούν τα βενζινάδικα, ώστε να μπορέσουν να φύγουν όσο το δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι, ήδη παρουσιάζονται ελλείψεις σε καύσιμα. Από τα ράφια των σούπερ-μάρκετ έχουν εξαφανιστεί και τα είδη πρώτης ανάγκης.