«Κόλαση, πίσσα σκοτάδι, ουρλιάζει ο άνεμος»: Δημοσιογράφος περιγράφει το σαρωτικό πέρασμα της Ίρμα

Ο Πάτρικ Όπμαν, ανταποκριτής του CNN στην Κούβα, περιγράφει με συγκλονιστικά λόγια την κατάσταση που άφησε πίσω του ο κυκλώνας στην Καραϊβική, κάνοντας λόγο για «κόλαση», καθώς οι άνεμοι συνεχώς δείχνουν να ενισχύονται.

Our view in Cuba, water is half way up the palm tree. pic.twitter.com/GsRCOua5Ap — Patrick Oppmann CNN (@CNN_Oppmann) 9 Σεπτεμβρίου 2017

Μάλιστα, σε ανάρτηση του στο Twitter περιγράφει ότι ο τυφώνας είναι τόσο ισχυρός, που διέλυσε τον μετεωρολογικό εξοπλισμό για την καταγραφή της ταχύτητας των ανέμων!

Irma was so devastating it broke Cuban meteorological equipment that records wind speed. — Patrick Oppmann CNN (@CNN_Oppmann) 9 Σεπτεμβρίου 2017

Σε πιο πρόσφατες αναρτήσεις του γράφει ότι πολλές πόλεις στη βόρεια ακτή έχουν πλημμυρίσει.

Flood waters surround house me and my team are in & going up. Will be here for a while. — Patrick Oppmann CNN (@CNN_Oppmann) 9 Σεπτεμβρίου 2017

«Πίσσα σκοτάδι και ο άνεμος ουρλιάζει. Τι νύχτα». «Το νερό είναι στη μέση του πρώτου ορόφου του σπιτιού στο οποίο βρίσκομαι. Εμείς θα είμαστε εντάξει, άλλοι όχι». «Βλέπω κύματα στον δρόμο που περπατούσα χθες», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Cat 5 Irma battering Cuba right now, watching waves roll down street I walked yesterday. — Patrick Oppmann CNN (@CNN_Oppmann) 9 Σεπτεμβρίου 2017

Water is half way up the 1st floor of house I am in. We should be fine, many others will not. — Patrick Oppmann CNN (@CNN_Oppmann) 9 Σεπτεμβρίου 2017