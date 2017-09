Κολομβία: Χτύπησε το κεφάλι του ο πάπας Φραγκίσκος (video)

Όπως έγινε γνωστό από το Βατικανό, στον ποντίφικα παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και τοποθετήθηκε πάγος στους μώλωπές του.

Η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει καμία ανησυχία και θα συνεχίσει κανονικά το ταξίδι του.

Στο βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας διακρίνεται ο Φραγκίσκος να χτυπά την αριστερή πλευρά του προσώπου του σε μια κάθετη μεταλλική ράβδο του οχήματός του.

