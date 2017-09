Κυκλώνας Ίρμα: Σε κατάσταση μείζονος φυσικής καταστροφής κήρυξε τη Φλόριντα ο Τραμπ (pics+vid)

Αυτή η εξέλιξη είχε σαν αποτέλεσμα να κηρυχθεί Πολιτεία σε κατάσταση μείζονος φυσικής καταστροφής από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος ανακοίνωσε την επίσκεψή του στις περιοχές που έχουν σημειωθεί οι μεγαλύτερες καταστροφές.

Με ανέμους που έπνεαν με ταχύτητα 185 χιλιομέτρων την ώρα ο κυκλώνας Ίρμα έφθασε στο Μάρκο Άιλαντ, στη δυτική Φλόριντα, στις 22:35. Κατατασσόταν ακόμη στην κατηγορία 3 της πεντάβαθμης κλίμακας Σαφίρ-Σίμσον αλλά εξασθένησε κατόπιν στην κατηγορία 2, σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Κυκλώνων (NHC) στις 00:00 (ώρα Ελλάδας), ενώ βρίσκονταν σε απόσταση 80 χιλιομέτρων νοτιοανατολικά της Τάμπα στην Φλόριντα.

O κυκλώνας Ίρμα αναμένεται σήμερα να εξασθενήσει σε τροπική καταιγίδα κατευθυνόμενος στα βόρεια της πολιτείας Φλόριντα ή πάνω από τις νότιες περιοχές της Γεωργίας, σύμφωνα με το αμερικανικό μετεωρολογικό κέντρο (NHC).

Το NHC προειδοποίησε ότι θα υπάρξει πλημμυρίδα μετά το πέρασμα του κυκλώνα καθώς και για τον κίνδυνο εκτεταμένων πλημμυρών σε περιοχές κοντά στις ακτές.

Evolution of Hurricane #Irma over the last 48 hours. #GOES16 infrared imagery. pic.twitter.com/VmLtkmdnNH

Η Φλόριντα ήδη μετράει τέσσερις νεκρούς από τον κυκλώνα, ανάμεσα στους οποίους και δύο αστυνομικοί που έχασαν τη ζωή τους σε τροχαία το Σαββατοκύριακο. Ο απολογισμός αυτός προστίθεται στους 27 νεκρούς που άφησε πίσω του ο κυκλώνας σε πολλά νησιά της Καραϊβικής. Το φαινόμενο έχει εξάλλου προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης και πλέον 3 εκατομμύρια άνθρωποι στη Φλόριντα δεν έχουν ρεύμα, σύμφωνα με τις εταιρείες που ηλεκτροδοτούν τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Ο πρόεδρος Τραμπ, που μόλις επέστρεψε στον Λευκό Οίκο έπειτα από ένα Σαββατοκύριακο στο Καμπ Ντέιβιντ, κήρυξε τη Φλόριντα σε κατάσταση μείζονος φυσικής καταστροφής. Η απόφασή του επιτρέπει την κινητοποίηση επιπρόσθετων πόρων για την αρωγή και την ανακούφιση των πληγέντων στην Πολιτεία. Εξάλλου ο Τραμπ, ο οποίος ενημερώνεται συνεχώς για την εξέλιξη της κατάστασης, υποσχέθηκε ότι θα επισκεφθεί «πολύ σύντομα» τη Φλόριντα.

Σοκαριστικά βίντεο από το πλημμυρισμένο Μαϊάμι

Το νερό έχει πλημμυρίσει τους δρόμους του Μαϊάμι, προκαλώντας «βιβλικές» καταστροφές!

Οι ισχυρότατοι άνεμοι, που έπνεαν με ταχύτητες μεγαλύτερες των 150 χιλιομέτρων την ώρα, παρέσυραν μεγάλο γερανό στο Μαϊάμι, μέρος του οποίου κατέρρευσε στο κτηριο που κατασκευαζόταν, προκαλώντας τεράστιες ζημιές στην οικοδομή.

View from inside my friend's Brickell condo building earlier today as the storm surge rushed into Miami. @wsvn #HurrcaneIrma pic.twitter.com/PIHwcBeojd