Άγριος καβγάς στο Twitter με αφορμή το δημοψήφισμα στην Καταλονία

Η αντιπαράθεση ξεκίνησε όταν ο Ασάνζ δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο Twitter τη διάσημη φωτογραφία του Κινέζου φοιτητή που με το σώμα του σταματά τα άρματα μάχης στην πλατεία Τιενανμέν του Πεκίνου, με τη λεζάντα, γραμμένη στα καταλανικά και τα αγγλικά: «Ισπανία αυτό δεν θα πιάσει στην Καταλονία. Ο καταλανικός λαός έχει δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Οι συλλήψεις απλώς θα τους ενώσουν και θα τους χαλυβδώσουν».

Spain, this will not work in Catalonia. The Catalan people have a right to self-determination. Arrests only unify and strengthen them. pic.twitter.com/mRYBdRroHz — Julian Assange ? (@JulianAssange) September 9, 2017

Ο συγγραφέας του «Λοχαγού Αλατρίστε» και άλλων δημοφιλών έργων, που είναι γνωστός και για την πολεμική του δια των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, επέκρινε τη χρήση της φωτογραφίας αυτής, ως ενδεικτική της «άγνοιας» Ασάνζ για την Καταλονία και ως δείγμα της ίδιας του «της ηλιθιότητας».

«Η φωτογραφία με τα άρματα μάχης αποδεικνύει ότι εξόν από την άγνοιά σου για την Ισπανία και την Καταλονία, είσαι παντελώς ηλίθιος κε Ασάνζ», έγραψε στο δικό του tweet ο Πέρεθ-Ρεβέρτε.

The photo of the tanks shows that besides being ignorant about Spain and Catalonia you are a perfect idiot, Mr. Assange. — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) September 9, 2017

Ο Ασάνζ σήκωσε το γάντι και απάντησε αμέσως επί προσωπικού στον Ισπανό συγγραφέα: «Ακόμη κι οι προσβολές σου είναι λογοκλεμμένες από τους τοίχους των αποχωρητηρίων».

Even your insults are plagiarized from the toilet wall. — Julian Assange ? (@JulianAssange) September 9, 2017

Η δηκτική ανταπάντηση του Πέρεθ-Ρεβέρτε ακολούθησε αμέσως: «δεν έχουμε όλοι την εμπειρία να ζούμε σε αποχωρητήρια, πρεσβείες και κλειστά διαμερίσματα, όπως εσείς κε Ασάνζ», έγραψε ο συγγραφέας, αναφερόμενος στην παραμονή του ιδρυτή των WikiLeaks στην πρεσβεία του Ισημερινού στο Λονδίνου, όπου έχει ζητήσει άσυλο εδώ και τέσσερα χρόνια , προκειμένου να μην εκδοθεί στη Σουηδία για κατηγορίες που ο ίδιος αρνείται.

We do not all make our experience of living in toilets, embassies and enclosed places, as you do, Mr. Assange. — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) September 9, 2017

Πηγή: El Periodico de Catalunya, ΑΠΕ-ΜΠΕ