Ισπανία: Ύποπτο βαν στη Σαγράδα Φαμίλια στη Βαρκελώνη - Εκκενώθηκε η περιοχή (pics+vids)

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την ώρα αντιτρομοκρατική επιχείρηση της αστυνομίας της Καταλονίας στην περιοχή περιμετρικά του ναού Σαγράδα Φαμίλια στη Βαρκελώνη.

Σύμφωνα με πληροφορίες η αστυνομία εκκένωσε το ναό και τα γειτονικά καταστήματα.

Λίγο νωρίτερα, η αστυνομία της Καταλονίας γνωστοποίησε ότι απέκλεισε την περιοχή περιμετρικά του καθεδρικού Σαγράδα Φαμίλια, δημοφιλούς τουριστικού αξιοθέατου στη Βαρκελώνη.

Με ανάρτηση στο Twitter η αστυνομία γνωστοποίησε ότι πραγματοποιεί ελέγχους στην περιοχή.

Oddness in #Barcelona just got out of Sagrada Familia and Police have cordoned off 4 city blocks. pic.twitter.com/GHZCEkpyT4