Συναγερμός στο Μπέλφαστ: Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους - «Έχασε» το μπροστινό λάστιχο

Συναγερμός σήμανε στις ιρλανδικές Αρχές μετά το πρόβλημα που προέκυψε σε αεροσκάφος λίγη ώρα μετά την απογείωση του από το Μπέλφαστ.

Σύμφωνα με τη Sun, ο πιλότος διέγνωσε ότι υπάρχει πρόβλημα στη μύτη του αεροπλάνου και αμέσως ζήτησε να κηρυχθεί κατάσταση «εκτάκτου ανάγκης», ούτως ώστε να κάνει αναγκαστική προσγείωση του αεροσκάφους.

Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, μετά από συνεννόηση με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας έδωσαν εντολή στον πιλότο να κάνει κύκλους γύρω από την ευρύτερη περιοχή του αεροδρομίου, ώστε να μειώσει τα καύσιμα στο αεροσκάφος.

Flybe confirm 52 passengers and Four Crew were on board the aircraft that landed at Belfast International without nose gear ? @AllyRH pic.twitter.com/tiylUCDrNa