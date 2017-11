Τρομακτική έκρηξη σε αγωγό πετρελαίου στο Μπαχρέιν - Κατηγορούν το Ιράν για σαμποτάζ

Οι εικόνες που κάνουν το γύρο του διαδικτύου είναι τρομακτικές, με τις φλόγες να ξεπετάγονται δεκάδες μέτρα πάνω από το έδαφος.

Στα βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο, φαίνονται οι μεγάλες φλόγες που εκδηλώνονται λίγα λεπτά μετά την έκρηξη, ενώ η κρατική εταιρεία πετρελαίου διέκοψε την τροφοδότηση για να σβήσουν οι φλόγες.

Reports of oil pipelines going up in flames in Buri, #Bahrain tonight pic.twitter.com/WM6BU77Yib