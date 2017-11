Σεισμός Ιράκ: Κατέρρευσαν σπίτια - Αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός των νεκρών (pics+vid)

Τουλάχιστον 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν από την ισχυρή σεισμική δόνηση τω 7,2 βαθμών που έπληξε σήμερα το βορειοανατολικό Ιράκ και έγινε ιδιαίτερα αισθητή σε περιοχές του Ιράν και της Τουρκίας.

Όπως μετέδωσε η ιρανική τηλεόραση, τουλάχιστον 8 χωριά υπέστησαν ζημιές, ενώ η ηλεκτροδότηση έχει διακοπεί σε κάποιες περιοχές.

Στο Ιράκ, η σεισμική δόνηση είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον 6 ανθρώπων στην επαρχία Σουλεϊμανίγια, που βρίσκεται στο Ιρακινό Κουρδιστάν, όπως έγινε γνωστό από τις αρχές.

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και περίπου 50 τραυματίστηκαν στην πόλη Νταρμπανταχάν, 60 χλμ νότια της πόλης της Σουλεϊμανίγιας, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο δήμαρχός της Νάσεχ Μούλα Χασάν.

Επιπλέον, «ένα παιδί και ένας ηλικιωμένος άνδρας σκοτώθηκαν και 105 τραυματίστηκαν» στην περιοχή Καλάρ, σύμφωνα με τον διοικητή του νοσοκομείου της περιοχής.

Στο σύνολο της επαρχίας, οι κάτοικοι βγήκαν έντρομοι από τα σπίτια τους στους δρόμους, ενώ έχουν καταγραφθεί και υλικές ζημιές, μετέδωσε ένας ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου. Ο σεισμός έγινε αισθητός και στη Βαγδάτη, για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα.

Στο Ιράν, τουλάχιστον 7 είναι οι νεκροί, σύμφωνα με έναν προσωρινό απολογισμό που έδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Isna.

«Έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν» στην πόλη Κασρ ε Σιρίν, στα σύνορα με το Ιράκ, και «άλλος ένας στην Αζγκαλέχ», σε απόσταση 40 χλμ βορειοανατολικά, δήλωσε στο ιρανικό πρακτορείο ο κυβερνήτης της επαρχίας Κερμανσάχ Χουσάνγκ Μπαζβάντ.

Τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά αύριο στις επαρχίες Κερμανσάχ και το Ιλάμ που επλήγησαν από το σεισμό. Ο κυβερνήτης της επαρχίας Ιλάμ, στα σύνορα με το Ιράκ, ζήτησε από τους κατοίκους να μην επιστρέψουν στα σπίτια τους και να κοιμηθούν σε δρόμους και πάρκα, ως προληπτικό μέτρο, σύμφωνα με το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο του Ιράν.

Στο Ντιγιάρμπακιρ στην Τουρκία, οι κάτοικοι βγήκαν πανικόβλητοι από τα σπίτια τους, ωστόσο επέστρεψαν λίγο μετά.

